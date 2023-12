De bondades, amistad y la vida, las historias de Lázaro de Tlaxcala, sus pasiones y sus amigos

“Al buen amigo, con tu pan y con tu vino”, es una frase que atesora don Lázaro Rosas, para quien el valor de la amistad es uno de los principales baluartes que todo ser humano debería promover y honrar, ya que “una amistad fuerte, llega más allá de la muerte”.

Y esa misma razón, la amistad y la muerte de tres de sus entrañables amigos: Rodolfo Rodríguez El Pana, Manuel de Haro y Polito Carvajal, lo llevaron a plasmar diversos pasajes de su historia y vida en el libro Lázaro de Tlaxcala, sus pasiones y sus amigos.

Don Lázaro, oriundo de Apizaco, es toda una celebridad entre el mundo taurino, social y político de su tierra; como arrancado de alguna de las historias de la icónica novela de Luis Spota, Más cornadas da el hambre, conoció y ayudó como mecenas, a decenas de soñadores de gloria que quisieron abrazar la profesión de matador de toros.

Su oficio es zapatero, de esos que hacían, desde antes del último cuarto del siglo pasado, “cacles”, mocasines, botines y, desde luego, las inigualables botas “españolas” para toreros, ganaderos, en fin, para todo aquel del mundo taurino. Todo era hecho a la medida de cada cliente y ningún modelo era igual que otro.

Su “estudio”, un verdadero taller de antaño, todavía guarda esas reminiscencias del pasado que no volverá.

Una añeja máquina de coser, impulsada por la fuerza, ahora ya maltrecha, de las piernas; un divisor hecho de madera en donde guarda y separa tachuelas, clavos y otros fierros, que usaba en la fabricación de zapatos, le acompañan en esta entrevista.

Ataviado elegantemente con una guayabera “de la aguja” de blanco esperanza y bordada en oro, con símbolos taurinos, como si fuera el “fierro quemador” con el que un ganadero marca sus hatos, así como una cachucha muy taurina, don Lázaro afirma que su libro tuvo que ser redactado por su hermano Carlos, pues un maldito padecimiento le ha mermado sus facultades, entre ellas la vista.

“La verdad tuve miedo que se publicaran algunas de mis memorias, sobre todo el miedo era a la crítica o al ridículo, porque yo no soy hombre de letras, pero hubo mucha gente que me decía que escribiera las historias que a lo largo de la vida fui trenzando, al lado de mis amigos, de mi esposa, de mis hijos y ahora con los nietos”, refiere, mientras con la vista cansina recorre ese añejo taller en donde se fraguaron cientos de esas vivencias, hoy plasmadas en un libro que vio la luz primera en este agonizante año.

Recuerda que fue su entrañable amigo Polo Carvajal, antes de su muerte, quien le pidió que escribiera un libro, para conservar y transmitir esas historias de sueños y amistad que en las paredes de su taller y casa, que fue hogar de cientos de torerillos que soñaban con la gloria taurina, se gestaron.

“He tenido muchos amigos, grandes, pero sin menospreciar a nadie, mis grandes compañeros fueron Rodolfo Rodríguez El Pana, Manuel de Haro y el propio Polo Carvajal; un día, Polito me dijo que escribiera mis memorias, de todo o de algunas de las vivencias que tuvimos, pues me dijo ya se fueron dos de tus amigos, no esperes más y zas, al poco tiempo se murió él, así que me eché al agua y gracias a la ayuda de mi hermano Carlos, quien redactó el libro, se fueron escribiendo las historias que vivimos”, refiere.

En medio de cuadros de carteles taurinos, una cabeza disecada de un toro de lidia, de pinta berrendo, herramientas, moldes de madera, hormas de zapatos, piel y otros artilugios propios para oficiar como zapatero, arte que ahora heredó y ejerce su nieto Ismael Rosas, don Lázaro reconoce que su libro “se quedó corto”, porque se quedaron en el tintero cientos de pasajes, de vivencias, de reconocimientos para sus amigos, “que es lo más preciado que tengo y a mis 75 años me llevaré conmigo”.

En su obra Lázaro de Tlaxcala, sus pasiones y sus amigos, de 180 páginas y en la cual el periodista taurino Heriberto Murrieta escribió el prólogo, narra algunos pasajes de personajes conocidos, otros no tanto y otros más de su infancia, en ese Tlaxcala rural que todavía existe y en donde la pobreza, como en la que él vivió, “carcome el frío y el hambre te hace embestir a lo que se mueva”.

Don Lázaro, quien junto a doña Lourdes Cortés procreó cuatro hijos, Lázaro, empresario taurino; Ismael, subalterno por décadas; y Margarita y Ángeles, además de que tiene 13 nietos y nueve bisnietos, magulla su salud, le ha menguado sus facultades para caminar y admirar de igual forma, “como antaño”, asegura que el libro “no es una presunción personal, es un homenaje a mis amigos y seres queridos”.

“Es una reivindicación en muchos pasajes de la vida de ellos, porque este taller fue centro de operaciones de toreros, aquí se concretaron carteles, corridas, se pactaron festejos, se tomó bueno y mal vino, se comió muy bien y también para lo que alcanzaba, y sobre todo, se chanelaba (platicaba) de toros y de amigos.

“En esta vida hay gente bondadosa, hay cuates que lo dan todo. A mí me deslumbra más un amigo bondadoso que la lana. El dinero nos hace falta para comer, para todo, pero con bondad todo se puede, por eso era mi gran amigo El Pana, porque cuando gana su primera lana, le compra su casa a su mamá, eso son amigos, porque el que trata bien a su mamá trata bien a todos, quien no respeta a sus padres, entonces cómo va a tratar a los demás. Me dolió que la película de El Pana solo hablara de sus desgracias y su vicio, pero no del gran ser humanos que fue. Aquí me dejaba dos o tres sobres, para gente que no tenía dinero para comer, me decían maestro, van a venir por esto, se los puede dar, y eso no se puso en la película, así también era Manuel de Haro”, mi libro es de ellos y de la gente que quiero”, refiere.

“Yo he disfrutado la vida, me la pasé más de 50 años tomando todos los días mi tequila y si no fuera por las vivencias con los amigos, quizá ya estaría muerto, pero ahora con la enfermedad nomás no puedo, es más, el doctor me puso una inche dieta que parece que me quiere matar”, asienta, mientras deja abierta la posibilidad de compartir más vivencias de Lázaro de Tlaxcala, en otra obra literaria.