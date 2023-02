Dar números no es rendir cuentas

Como ejercicio de rendición de cuentas, la comparecencia de la procuradora de Justicia el pasado 30 de enero no cumple con elementos de transparencia, ya que la mayoría de las preguntas hechas por las diputadas y diputados no fueron contestadas o sólo a medias, limitándose al guión de esta administración, declaraciones sin fondo y que no coinciden con la realidad, no sólo de sociedad civil, sino de otras autoridades estatales que han hecho señalamientos sobre el actuar de instituciones en específico.

El ejercicio de rendición de cuentas debe estar dirigida hacia la justicia social, no con el fin de tener información que, dicho sea de paso, es pública únicamente mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que publica cada mes la información que recibe de las Fiscalías y Procuradurías del país, sobre las carpetas de investigación que existen en cada una de éstas, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la procuradora aseguró que “no miente, ya que su fuente es el SESNSP”, pues no hay otro espacio en el que se haga pública la información de la PGJE; es decir, esta información es la que genera la procuraduría, misma que observa una gran diferencia respecto de lo documentado por la sociedad civil.

El contexto de violencia contra las mujeres es estructural y sistemático, algunas de las preguntas hicieron referencia a la prevención, investigación y sanción de los diferentes delitos cometidos en el territorio, a lo cual, la procuradora se escudó diciendo que no le compete, sino a otras instancias; poniendo de manifiesto que las instituciones no realizan un trabajo coordinado, sino que se limitan sólo con una parte sin coadyuvar e involucrarse en todos los niveles y procesos de lo que implica la atención integral y estratégica de estos contextos.

Qué pena que se traten los delitos contra las mujeres como meros números, sin análisis de contexto, sin mirar la relación que existe entre estos delitos como parte del sistema, no sólo en términos de acceso a la justicia, sino de la falta de acciones de prevención, de modificación de las prácticas sociales e institucionales; gritar a los cuatro vientos que no existe niveles delictivos altos como si sus datos fueran el reflejo de nuestra realidad es irresponsable, omiso y sí, evasivo.

Pareciera que las comparecencias sirven para convencer a la ciudadanía de una verdad institucional, el formato no permitió realizar un análisis profundo y la generación de propuestas estratégicas y dar respuesta efectiva a las necesidades en materia de acceso a la justicia y reparación integral del daño.

- Anuncio -

En esta insistencia de exponer una realidad mediante números, se hizo de conocimiento la eficacia de los procesos de investigación que competen a la procuraduría: una sentencia condenatoria por el delito de trata de personas, cero por feminicidio, de las 35 carpetas que informó la procuradora por el delito de violación “desde años anteriores”, cero sentencias; de 247 carpetas de investigación por violencia contra las mujeres, no informó el estatus actual de éstas o los impactos positivos que pudieran existir durante estos meses de administración.

Delitos que violentan los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres, demostrando la importancia y urgencia de seguir aportando propuestas para su prevención, investigación y atención integral en estos delitos. Por lo que desde la sociedad civil seguimos coadyuvando para ofrecer espacios de análisis, profesionalización, prevención e incidencia, lo que hemos podido realizar de forma permanente y en algunas ocasiones con el apoyo de instancias comprometidas en hacer frente a estas realidades como el Fondo Canadá, logrando alcances e impactos a corto, mediano y largo plazo.

- Anuncio.-

Pues a decir a de las mujeres que se acercan a pedir asesoría o acompañamiento a nuestra organización, la atención institucional aun deja mucho que desear, tratándose en muchas ocasiones de violencia institucional y graves omisiones a sus derechos durante el proceso.

Muchas de las participaciones del Legislativo cuestionaron sobre el contexto de feminicidio, pues muchos de los casos se mantienen en la impunidad debido a la falta de acreditación del delito, ya que sólo existen tres de investigación por este delito durante el 2022, haciendo referencia la procuradora de que “ahora toda muerte de mujer o niña es investigada por el protocolo de feminicidio”. “Se han resuelto casi en forma inmediata, 48 horas, ocho días, aplicando el protocolo”, siempre haciendo referencia a un protocolo, el cual incluye tres delitos, en ninguno de estos existe especialización, exhaustividad o perspectiva de género; desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C. documentamos al menos 29 casos, con presencia de hasta 4 razones de género en el mismo periodo, negando las evidencias y las violencias que muestran los cuerpos.

Llama la atención las declaraciones hechas por Ernestina Carro respecto de los secuestros, pues durante el año anterior se informó que hubo presencia de 4, todas de mujeres, en este sentido, declaró que Tlaxcala se encuentra muy por debajo de la media nacional con muy pocos casos; sin embargo, en el mismo documento del SESNSP refiere que por cada 100 mil mujeres hay una tasa de 0.55, colocando al estado n el tercer lugar en incidencia por este delito durante el 2022, siendo la media nacional de 0.24.

Bien hizo mención el diputado Cambrón, existe una gran diferencia en lo que se dice y lo que se ve, “pareciera que en Tlaxcala todo está bien”, que funciona de forma adecuada el sistema de procuración de justicia. Negar los niveles de violencia contra las mujeres, los contextos graves de delitos que permanecen o van en aumento, no permite de ninguna manera diseñar estrategias efectivas para su erradicación. De los casos de feminicidio de Ana Laura y Donají que mencionó el diputado, la Procuraduría declaró que, después de la investigación con el protocolo, no presentaba características del delito de feminicidio, lo que demuestra que el famoso protocolo que hizo mención la procuradora en todo momento, no ha sido una herramienta que permita un avance en el acceso a la verdad y la justicia.

Esta administración se ha caracterizado por realizar un gran esfuerzo en mostrar una imagen de seguridad e interés por la violencia contra las mujeres, a pesar de las evidencias de inseguridad y misoginia. Da para mucho análisis y discusión la comparecencia de Ernestina Carro y las prácticas de esta administración.

*Colectivo Mujer y Utopía

[email protected]