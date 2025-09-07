Domingo, septiembre 7, 2025
DAM ha brindado más de 4 mil atenciones gratuitas en la entidad

La Redacción

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) reportó un incremento significativo en el número de servicios brindados durante el primer semestre de 2026, consolidando su papel como institución de apoyo directo a las familias migrantes.

La titular de la DAM, Mónica Sánchez Angulo, informó que, de enero a junio, se otorgaron 4 mil 645 atenciones a través de las oficinas centrales, el programa itinerante “La DAM Cerca de Ti” y el esquema de sensibilización “Prevención del Sueño Americano” (Prevensa).

Sánchez Angulo detalló que en las oficinas centrales se atendieron a mil 739 usuarios; el programa “La DAM Cerca de Ti” benefició a mil 54 personas en distintos municipios, y el programa Prevensa sensibilizó a mil 852 jóvenes de secundaria e instituciones de nivel medio superior.

Con estas acciones, la DAM logró acercar sus servicios a 31 municipios como Apizaco, Tlaxco, Chiautempan, Calpulalpan, Zacatelco, Huamantla, Contla y San Pablo del Monte, entre otros.

Este resultado refleja el compromiso de la DAM por acercar sus servicios a más municipios, brindar orientación oportuna y garantizar que las y los tlaxcaltecas migrantes reciban atención gratuita, segura y sin intermediarios.

La Dirección reiteró su compromiso de continuar con los servicios itinerantes en coordinación con autoridades municipales, enlaces y regidores de asuntos migratorios, para que cada vez más tlaxcaltecas puedan realizar sus trámites de manera segura, gratuita y directa.

Las personas interesadas en conocer estos servicios pueden acudir a las oficinas de la DAM, ubicadas en Plaza de la Constitución, esquina con Plaza San José, número 1, en la ciudad de Tlaxcala, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 horas. También pueden comunicarse a los teléfonos: 246 462 1289 y 246 465 0900, extensión 1151.

