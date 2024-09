Lorena Cuéllar llama a los alcaldes a responder con hechos al pueblo

En lo que podría considerarse un llamado de atención a los nuevos alcaldes y alcaldesas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instó a las y los presidentes municipales a trabajar con pasión para responder con hechos al pueblo, sobre todo a quienes menos tienen, y a superar indicadores de rezagos.

- Anuncio -

El llamado de atención lo realizó al inaugurar el Taller “Herramientas Coneval para la Planeación Municipal”, efectuado en el teatro Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca, al que en el inicio nada más se encontraban cuatro de los 60 presidentes municipales; aunque, poco después se incorporaron otros tres.

Minutos antes del comienzo del acto protocolario, el área de butacas se encontraban prácticamente vacía. Por eso, personal de dependencias, fue trasladado para ocupar esos espacios; incluso, se permitió a reporteros permanecer en esa zona, “por esta ocasión”.

En su intervención, la gobernadora agradeció al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) trabajar en equipo, “porque solamente de esa manera podemos tener las cifras exactas y poder actuar en consecuencia, planificar todas las acciones del gobierno”; al igual que al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

- Advertisement -

De entrada, mencionó a las y los alcaldes presentes: Apizaco, Tetla de la Solidaridad, San Pablo del Monte y Terrenate. “Me hubiera gustado que hubieran estado interesados muchos presidentes, porque este es el interés que ellos tienen para servir a Tlaxcala”, refirió con una expresión de molestia.

Dijo que seguramente habría representantes de los municipios, “pero no es lo mismo, cuando uno le pone el amor, el entusiasmo, el interés que esto tiene”. Porque -enfatizó- ser presidente no es cualquier cosa, es amar al lugar donde nacimos, es tener el compromiso total de entregar todas las 24 horas si es posible.

Con la misma entonación, abundó que el pueblo dio la oportunidad (de gobernar) y es al que se le tiene que responder con acciones y con hechos. “Por eso me da gusto que hoy se encuentran aquí quiénes amamos a este estado y quienes tenemos el compromiso de sacar adelante los programas, sobre todo los de más dolor para la gente”, mencionó.

- Advertisement -

Insistió que lo que se busca es que haya beneficio en los 60 municipios, pues remarcó que su sueño es que el próximo año se cubra 100 por ciento el servicio de energía eléctrica y de agua potable en las viviendas.

“Pero cómo hacerlo si no hay presidentes que les interese, necesitamos el interés de cada presidente y presidenta; necesitamos el trabajo en campo, ir avisitar todos los lugares donde hay más dolor, donde hay más pobreza, que nos hacen llegar esos resultados”, expuso.

Cuéllar Cisneros afirmó que actualmente ocho de cada cada 10 hogares reciben un beneficio por parte del gobierno del estado. En este punto, mencionó que también se encontraban los alcaldes de San José de Teacalco, de Santa Isabel Xiloxoxtla y de Mazatecochco.

Insistió en que Tlaxcala “no puede ser del montón”, pues tiene todo para ser de los mejores, y que un presidente municipal “tiene la obligación, porque para eso trabajó, para levantar a su municipio” y que si tiene indicadores bajos debe superarlos.

Comentó que por la mañana, durante la mesa de seguridad, se mencionó el caso del municipio donde no hay ningún elemento policíaco (no mencionó el nombre), “es increíble”; y recalcó que todo alcalde debe tener una meta y cumplirla “porque hay presupuesto para ello”.

Acentuó que los ediles tienen la obligación de darle seguridad a la ciudadanía, “porque no me pueden dejar una responsabilidad que no me corresponde, que es de cada presidente municipal”.

Agregó que en esta reunión de seguridad también conoció que hay municipios que ya cuentan con una corporación completa y que algunos superaron la expectativa, además de que están en proceso de certificación.

“Pero lo más hermoso y maravilloso de un presidente es ver por la gente que menos tiene… y los invito que amemos con gran emoción, hagamos un trabajo con gran pasión, que no permitamos que este amor que le tenemos a Tlaxcala lo perdamos en el camino, al contrario cada día es una oportunidad para hacer más por los que más lo necesitan”.