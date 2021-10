Llama Cutberto Chávez a la unidad en la sección 31 del SNTE; iniciará auditoría a gestión de su antecesor

Tras rendir protesta como nuevo secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el periodo 2021-2025, Cutberto Chávez de la Rosa llamó a la unidad a sus representados, pero también advirtió que “irá con todo” si se descubren irregularidades en la auditoría que aplicará a la gestión de su antecesor en el cargo, Demetrio Rivas Corona.

Lo anterior porque dijo tener información de movimientos y cambios de zonas escolares sin que se cumpliera el procedimiento que establece la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Asimismo, garantizó que el Comité Ejecutivo Seccional (CES) que encabeza establecerá con el gobierno estatal y con la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) una relación de respeto, pero sin vulnerar la autonomía con la que siempre ha actuado el sindicato del magisterio institucional.

Además, informó que este martes acudirá junto con su comité a su primera reunión con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y en ella pedirá que se gestionen “vacunas de calidad (contra el Covid-19)” para los trabajadores de la educación tlaxcaltecas.

Este lunes, los 57 integrantes del nuevo comité ejecutivo de la sección 31 rindieron la protesta de ley que oficializa su representación legal para el periodo que comprende del 25 de octubre de 2021 al 24 de octubre de 2025, esto luego de que el Comité Nacional Electoral (CNE) validó la elección celebrada el jueves pasado, en las que la planilla “Suma Magisterial” se impuso con 8 mil 478 votos a la planilla “Lealtad” que proponía a Arturo Morales Juárez y que obtuvo 7 mil 521 sufragios.

El acto celebrado en el edificio sindical fue presidido solamente por el representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, Gustavo Michua y Michua y el dirigente saliente Demetrio Rivas Corona. El primero conminó al nuevo líder de la sección 31 a trabajar a favor de la base.

Al solicitar la palabra en el acto protocolario, Cutberto Chávez asentó que este día es el “inicio del principio de un cambio” que “pasará a la historia como una de las mayores manifestaciones por la libre democracia” de la organización sindical, en referencia a que es la primera ocasión que el Comité Ejecutivo Seccional se elige por el voto directo, universal y secreto de los agremiados.

Observó que el proceso electivo quedó atrás y ahora la directiva seccional que encabeza “se debe a la mayoría y de igual manera requiere a diario de esa misma mayoría, porque estamos para todos y necesitamos del apoyo permanente de nuestra base”.

Refirió que el magisterial es “un gremio que ha enfrentado duros problemas para continuar avanzando”, pero la labor de su Comité “será la de construir e impulsar nuestro crecimiento y actuar con la mayor justicia, con la mejor voluntad de trabajo intenso y armonioso. Con una actitud productiva que nos salvará de estancamiento y del retroceso”.

El sueño que como dirigente magisterial vislumbra para todos sus representados, asentó, es el “de la unidad gremial, un sueño costoso, pero no imposible. Sueño que hará realidad nuestra fortaleza y que nos dará un lugar en la historia del magisterio. Hago un atento llamado a la preservación de esa unidad. Mantengamos el pacto establecido para continuar sumando esfuerzos que conlleven al beneficio de todos quienes conformamos esta institución”.

Posteriormente, en entrevista reafirmó su llamado a la unidad, pues el “proceso de campaña se terminó y a partir del día de hoy vamos a entregar resultados a mis compañeros porque nos lo merecemos”.

Asimismo, ratificó que cumplirá su promesa de campaña de auditar la gestión de su antecesor “y a partir del día de hoy mandamos una comisión para auditar las finanzas y el Fondo de Apoyo Mutualista del SNTE. A la brevedad tendré el dato y con todo gusto les informo, pues no me temblará la mano. Vamos con todo, me debo a la base trabajadora y vamos a entregar resultados”.

En cuanto a la relación que establecerá con el gobierno estatal y con la SEPE, afirmó que será de respeto, pero aclaró que el sindicato “ha sido autónomo y siempre será autónomo y velará por los derechos de los trabajadores”.

Adelantó que entre los primeros planteamientos que hará a la autoridad educativa es la solución a la falta de autobuses del Programa “Primero los Maestros”, a efecto de que la Secretaría disponga de las unidades suficientes para el traslado de los trabajadores de la educación adscritos a escuelas ubicadas en comunidades alejadas de la entidad.

“Otros problemas con algunos movimientos que se hicieron de manera irregular, voy sobre eso también, como cambios de zonas escolares sin haber participado en el proceso de Usicamm. También vamos a exigir que se les dé el material pertinente para asegurar su protección (contra el Covid-19)”.

En este tenor, refirió que en la reunión que sostendrá este martes con el dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas abordará el tema de la aplicación de una posible vacuna de refuerzo a los trabajadores de la educación. “Uno de los puntos principales que vamos a tocar es ese, que realmente se les dé una vacuna de calidad a los trabajadores del sistema educativo”, expuso con relación a que en mayo pasado el magisterio recibió el antígeno de CanSino, del cual se ha dicho que pierde efectividad a los seis meses.

Chávez de la Rosa comentó que el trámite de la entrega de toma de nota corresponde concluirlo al CEN del SNTE ante las autoridades correspondientes y reveló que en su comité estarán integrados propuestas de la otra planilla, pues así se contempla en los estatutos sindicales y es una de las bases de la convocatoria, por lo que no tiene la facultad de proponer cambios.