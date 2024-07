Cúpula priista se esconde ante reformas que permiten la reelección de sus dirigentes

La cúpula de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se escondió y de plano no quiso fijar postura ante los resultados de la Asamblea Nacional Ordinaria que celebraron este fin de semana, en la que, entre otros aspectos, aprobaron los cambios a sus estatutos que impedían la relección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y le dejaron abierta la posibilidad de mantenerse otros ocho años en dicho cargo.

Tras dicho cónclave, el presidente interino del Comité Directivo Estatal del tricolor, Ernesto García Sarmiento, pidió esperar “unos días más” para “tener en las manos” es resolutivo de la asamblea y “poder fijar una postura”.

A pesar de que se les buscó en las oficinas de la dirigencia estatal del tricolor, personal adscrito a la presidencia, aseguró que ni el dirigente, Ernesto García ni el secretario general, Teodardo Muñoz Torres, no se encontraban disponible.

No obstante, al ser localizado vía telefónica, García Sarmiento, quien siempre ha atendido a este medio de comunicación, se excusó de la posibilidad de ser entrevistado, con el argumento de que si bien asistió a la asamblea, “hubo cambio en varios temas, por lo que ya solicité los acuerdos para tener los datos y poder brindar información con precisión”.

Pero me gustaría conocer su postura sobre la reforma estatutaria que permitiría la reelección de sus dirigentes, incluido el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, le pregunté-

-No solo fue ese tema, hubo otros asuntos, por eso le pido tiempo pata tener la información precisa, porque hay también otros temas muy importantes que se abordaron y no quiero cometer algún error, soltó al evadir el cuestionamiento y tratar de ahondar en el tema.

De igual forma, no fue posible localizar al secretario general del PRI, Teodardo Muñoz Torres; se le buscó en su sede y por la vía telefónica sin que respondiera a las diversas llamadas telefónicas que se le hizo.

En su momento, el dirigente estatal interino del PRI, consideró que no era viable la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional de ese instituto político.

“No (es viable), no, no. Pues los estatutos son muy claros. No, no se permite la relección. Necesitaba modificar los estatutos (antes), pero ahorita no se puede aplicar (la reelección) en este momento”, sin embargo, la víspera, delegados del tricolor aprobaron las reformas a los Estatutos, con lo cual ya permitirían la reelección, así como a la Declaración de Principios, al Programa de Acción Política y al Código de Ética Partidaria, con la promesa de que dichas enmiendas “harán del tricolor un partido cada vez más fuerte, más unido y cercano a la ciudadanía”.