Cuotas de cooperación de padres de familia en escuelas públicas se deben mantener: López 

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), Florencio López Quiroz se pronunció a favor de la aportación de cuotas de cooperación que se piden en las escuelas públicas, pues recursos destinados por el gobierno no son suficientes para atender las necesidades de los planteles.

Sin embargo, también advirtió que dichos recursos deben ser manejados por comités de padres de familia de manera honesta y transparente, pues reconoció que se han presentado muchos casos en los que los representantes de los tutores se han llevado el dinero y, a pesar de que existen denuncias, no se ha aplicado la ley.

Ante la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar las cuotas de cooperación que se piden a los padres de familia al inscribir a sus hijas e hijos en planteles públicos, pues su administración se hará cargo de cubrir todas las necesidades de los planteles, López Quiroz se mostró escéptico.

Lo anterior porque consideró que el gobierno no tiene el presupuesto suficiente para atender todas las escuelas de enseñanza pública del país, por lo que se manifestó a favor de que los tutores continúen dando una aportación voluntaria, aunque sea módica.

“Las cuotas de cooperación son muy importantes. El gobierno federal ha dicho que ya no se coopere porque él va a cubrir todo eso, pero lo veo un poco ilógico, pues tan solo aquí en Tlaxcala cuántas escuelas públicas son, imagínese a nivel nacional cuántas son y si él va a poder cubrir todo”, cuestionó.

El presidente de la AEPAF pidió a los comités de padres de familia de las escuelas a aplicar bien el recurso y consideró urgente que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resuelva las denuncias por desfalco que se han presentado contra representantes de tutores desde hace tiempo.

“Creo que debe ser una cooperación módica, pero ojalá que realmente, se utilice para lo que son, porque lamentablemente, es sabido que muchos comités de padres de familia se llevan el dinero y no pasa nada. Se ha llegado hasta la Procuraduría, pero no hace nada porque llegar al Ministerio Público es un laberinto sin salida y, la verdad, no hay justicia”.