Cumplen 28 de 31 bancos con norma de transparencia financiera y calidad de la información: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que 28 de 31 bancos cumplieron con la norma en materia de transparencia financiera y calidad de la información para sus clientes, tras la evaluación y supervisión del servicio de “Banca por Internet” vinculado o asociado a un producto financiero ofrecido por las instituciones de crédito.

Al respecto, la Condusef informó que en el sector de bancos el servicio de Banca por Internet actualmente es una herramienta para hacer uso de los servicios financieros a través de internet; de acuerdo con cifras de la Asociación de Internet.mx (AMIPCI), siete de cada 10 mexicanos internautas utilizan la banca en línea; la principal operación bancaria realizada en computadora personal (PC) y Smartphone es el pago de servicios, en PC el 54 por ciento y en Smartphone 37 por ciento. Las transferencias entre cuentas propias es lo más común a través de aplicaciones móviles con 46 por ciento.

Esta institución agregó que se analiza que los documentos contractuales e información que utilizan los bancos con los usuarios que prevean los derechos y obligaciones de las partes al utilizar el servicio de banca por internet, cumplan con la normatividad aplicable, lo cual se efectúa requiriendo expedientes de clientes, los cuales deben contener, entre otra documentación: contrato de adhesión, solicitud y comprobante de operación. También se verifica la página de internet y publicidad impresa, para ver su consistencia y no se dé lugar a confusiones en perjuicio del usuario de servicios financieros.

Del análisis anterior, la Condusef informa a las instituciones los incumplimientos normativos detectados, mediante el oficio de programa de cumplimiento forzoso, con el propósito de que aclaren o solventen las posibles irregularidades.

En una segunda etapa, se confirma si las instituciones bancarias aclararon los incumplimientos reportados o llevaron a cabo los cambios ordenados; la Condusef analiza la documentación enviada por las instituciones y determina si se dejan sin efecto las observaciones, si subsisten las irregularidades o se modifica la medida correctiva, todo en protección del usuario de servicios financieros.

Como resultado final de la supervisión, una vez corregidas las irregularidades detectadas, se tiene que 23 instituciones financieras obtuvieron calificación de 10 y tres reprobaron: HSBC México, Banco Autofin México y Banco Actinver.

Cabe señalar que las tres instituciones que obtuvieron una calificación reprobatoria se debió a que no entregaron el contrato de adhesión o bien el que presentaron no estaba vigente en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA), por lo que no fue posible llevar a cabo su revisión.

Al final y concluido el proceso de supervisión, el promedio de las evaluaciones fue de 9.1, cuando en la primera etapa el promedio apenas se ubicó en 6 puntos, lo que significa el logro de que la información proporcionada al usuario sea más transparente, clara y de calidad para éste, pero no dispensa a las instituciones de cumplir con la normativa que les es obligatoria y aplicable como entidades financieras, así como de las sanciones que pueden dar origen los incumplimientos detectados.

Los principales incumplimientos normativos encontrados en los expedientes de clientes que contrataron el servicio de “Banca por Internet” revisados en el ejercicio 2023, fueron: En contrato, las comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México (concepto, monto y periodicidad). En el comprobante de operación no se refleja el tipo de operación efectuada por los usuarios. En la página web no incluyen los riesgos inherentes a la utilización del servicio, no contiene la información de la institución financiera que conste en el Buró de Entidades Financieras; y no incluye los requisitos de contratación para acceder al servicio de banca por internet.

En publicidad, no incluye los requisitos de contratación.