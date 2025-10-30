Jueves, octubre 30, 2025
Cumple Congreso local con entrega de su cuenta pública trimestral

La Redacción

Como lo establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala, este jueves el diputado Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, hizo entrega de la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, en presencia de titulares de las diversas áreas administrativas del Poder Legislativo.

El diputado Vicente Morales destacó que la entrega comprende los meses de julio, agosto y septiembre, periodo en el que se documenta de manera transparente el uso y comprobación de los recursos públicos asignados al Congreso del Estado. “Hacemos entrega de la cuenta pública de este trimestre, donde se encuentra la información que respalda el gasto de los recursos con los que cuenta el Congreso y que avalan su comprobación”.

Por su parte, el diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, subrayó que con esa acción se da cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido por la normativa vigente, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, puntualizó que el Congreso del Estado remitió la información correspondiente a la Secretaría de Finanzas para su debido trámite ante el Órgano de Fiscalización Superior, dando certeza al cumplimiento de los procesos administrativos y legales.

La Cuenta Pública del Congreso del Estado fue recibida por el Secretario Técnico de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Adrián Morales Luna, quien dará el seguimiento correspondiente al procedimiento establecido por la ley.

