Cumple Centro Escolar Chiautempan 50 años de su fundación

El secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández abanderó a la escolta del Centro Escolar Chiautempan y develó la placa conmemorativa en el marco de los 50 años de la fundación de esa institución.

En el acto cívico, el titular de la SEPE tomó protesta a las y los alumnos del Centro Escolar, abanderó a la escolta con la enseña nacional y la bandera de Tlaxcala. Finalmente, la comunidad escolar juró bandera para concluir el acto cívico.

En su mensaje, Homero Meneses felicitó a las alumnas, alumnos, cuerpo docente, al director, a los padres de familia y a la población que ha contribuido a formar la historia del Centro Escolar Chiautempan.

“La educación es lograr aprendizajes y que sean mejores personas, que los padres aprenden de ustedes, no solo los maestros enseñan, también ustedes ayudan a orientarnos, a no robar, no mentir, no tirar basura. Impulsemos la transformación en el país a través de la honestidad. La educación debe servir para ser mejores personas. En el estado, los funcionarios atienden con calidez y cariño al pueblo de Tlaxcala, como lo indica la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, afirmó.

El alumno Hugo David Rodríguez Teomitzi representó a las y los estudiantes en el juramento a la bandera ante el secretario de Educación. En su intervención, Jaime Acoltzi Meléndez, director del Centro Escolar, agradeció la inclusión de la institución al programa de activación cívica por parte de la SEPE, al tiempo de recordar a los pioneros que levantaron a esta gran institución con trabajo, esfuerzo y sacrificio.

“Se ha trabajado para lograr destacar a la institución que se ha ganado el respeto y reconocimiento de la sociedad, una educación que fomenta valores contribuye a la igualdad de oportunidades para un desarrollo equilibrado”, mencionó.

En tanto, el presidente municipal, Gustavo Jiménez Romero felicitó a los padres de familia y a los fundadores. A los alumnos les pidió que aprovechen las oportunidades que les presenta la vida.

Asistieron autoridades educativas de la SEPE, ex alumnos, alumnos, padres de familia, ex directores, ex docentes y autoridades municipales.