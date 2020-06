Cumple Alcohólicos Anónimos 85 años de salvar vidas; tiene 45 grupos de ayuda en Tlaxcala

Hace 85 años, en la ciudad de Akron, Ohio, en los Estados Unidos de América, surgió Alcohólicos Anónimos (AA), una comunidad de hombres y mujeres quienes, compartiendo su mutua experiencia, fortaleza y esperanza buscan resolver su problema común y al mismo tiempo ayudan a otras personas a recuperarse del alcoholismo.

En el marco de esta conmemoración, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, área Tlaxcala, del 8 al 14 de este mes estará haciendo una amplia difusión de los objetivos de doble “AA” y cómo funciona, destacando que no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; además de que no respalda ni se opone a ninguna causa y su objetivo primordial es que sus miembros se mantengan sobrios y ayuden a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Fue un 10 de junio de 1935, cuando dos alcohólicos crónicos: el Dr. Robert H. Smith (Bob S.) y William Griffith Wilson (Bill W.) –cofundadores–, se encontraron y se dieron cuenta que, a través del compartimiento de sus experiencias como bebedores, podían alcanzar el estado de sobriedad permanente.

Esta es la fecha en que oficialmente se funda Alcohólicos Anónimos y a partir de ese momento comienza a desarrollarse el revolucionario y exitoso programa de los “Doce Pasos de A.A.”, a través del cual se ayuda a los alcohólicos a mantenerse en sobriedad.

El éxito de este resultado se fundamenta en la idea de que un alcohólico recuperado puede ayudar a otro alcohólico para que este deje de beber completamente.

En México, el mensaje de recuperación del alcoholismo llegó el 18 de septiembre de 1946 y en la década de los cincuenta comenzaron a fundarse algunos grupos en el país, pero a partir de la década de los sesenta el crecimiento de Alcohólicos Anónimos fue notorio.

Mientras que, en la entidad, el Comité de Área Tlaxcala de Servicios Generales registra como fecha de apertura el 19 de noviembre de 1990 y hasta el día de hoy, cuenta con aproximadamente 45 grupos de ayuda, distribuidos en diversos municipios que, de acuerdo con su estructura organizativa, tiene cinco distritos ubicados estos en Chiautempan, Totolac, Yauhquemehcan, Calpulalpan y Teolocholco.

Además de que da atención a las personas privadas de la libertad en grupos institucionales en los Ceresos de Tlaxcala y Apizaco, así como en el femenil y en el Centro de Internamiento para Adolescentes coadyuvando de esta forma a su reinserción social.

Vale la pena recordar en esta fecha que Alcohólicos Anónimos no proporciona hospedaje, alimentación ni atención médica; motivo por el cual no cuenta con anexos, granjas, centros de rehabilitación, clínicas ni casas de reposo. Tampoco da trabajo, ropa, dinero u otro tipo de caridad ni organiza experiencias o retiros espirituales en hacienda alguna; no solicita apoyos, recursos, ni subsidios en dinero o en especie a ninguna entidad ajena.

A través de Alcohólicos Anónimos se ha encontrado un tratamiento eficaz para la enfermedad del alcoholismo –si el alcohólico así lo desea–, este revolucionario y pionero programa ha permitido que cientos de miles de personas alrededor del mundo hayan recuperado su vida y su familia, encontrando una nueva forma de vivir.