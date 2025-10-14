Cultura es todo lo que produce el ser humano. Pero basta recorrer los espacios públicos para comprobar que la vieja frontera entre “alta” y “baja” sigue tan viva como siempre, solo que ahora se disfraza bajo otros nombres: lo institucional y lo popular, lo selecto y lo multitudinario, lo académico y lo festivo.

Mientras en los museos y galerías del Centro Histórico se organizan exposiciones con artistas cuidadosamente seleccionados, en los zócalos y explanadas la gente se reúne espontáneamente para disfrutar de las bandas, los mariachis o las danzas regionales.

La diferencia no está solo en los escenarios, sino en la relación con el público. En los primeros, los aplausos suenan discretos y el acceso es limitado; en los segundos, el entusiasmo es colectivo, contagioso y libre.

Hace poco, el concierto de la Banda Cuisillos en el zócalo capitalino desbordó cualquier cálculo. Miles de personas acudieron sin necesidad de invitaciones, boletos ni acarreos: llegaron porque querían estar ahí, porque el grupo representaba algo cercano, suyo.

El resultado fue un zócalo lleno, jardines dañados y, sobre todo, un debate sobre si eso “era cultura” o simple desorden popular. Pero, ¿acaso no es cultura esa energía compartida, esa emoción colectiva que hace vibrar una plaza?

La contradicción es evidente: mientras las instituciones promueven la “democratización cultural”, siguen privilegiando expresiones que pocos comprenden o disfrutan. En cambio, la gente acude masivamente a lo que le habla, a lo que siente como propio.

Tal vez ha llegado el momento de reconocer que lo popular no es lo opuesto a lo culto, sino su raíz viva. Que el arte también brota del bullicio del tianguis, del tamborazo en la plaza, del canto improvisado.

La cultura, al final, no se mide por su etiqueta, sino por su capacidad de reunirnos y recordarnos que seguimos siendo pueblo.