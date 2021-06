En cuatro años, ha avanzado mucho la cultura de protección civil en la capital: Blanco

El director de Protección Civil de Tlaxcala capital, Julio Blanco Badillo consideró que en los últimos cuatro años ha avanzado mucho la cultura de la autoprotección entre la población de este municipio para prevenir situaciones riesgosas o fatales ante fenómenos naturales o accidentales.

Destacó que ahora la ciudadanía ya tiene mayor conciencia respecto de las acciones que realizan las autoridades para fomentar la cultura de la protección civil, pues ya no la asume como una obligación ni como una forma de obtener dinero de manera ilegal, pero recomendó a las personas a seguir cuidándose, pues nadie más lo hará por ellas.

“Se ha avanzado mucho en la cultura de protección civil en estos cuatro años, no como una obligación o un ente de gobierno para ver cómo nos sacan dinero, no, debe ser una cultura de autoprotección, (pues) si no nos cuidamos primero nosotros, quién, ¿la Cruz Roja, el vecino?, no, cada quien se va a preocupar primero por lo suyo”, expuso.

Blanco Badillo señaló lo anterior en entrevista posterior al Primer Simulacro Nacional 2021 que se llevó a cabo la mañana de este lunes en el edificio de la alcaldía capitalina. Destacó que la cultura de la protección civil tiene que ver con atender y subsanar situaciones que se pueden prevenir.

“La cultura de la prevención es saber qué hacer en caso de, tener la capacidad de reacción en caso de. Hay cosas que sabemos que se puede evitar, accidentes en casa, los pasamanos en escalera y en baños, que son muy frecuentes, cuidar las instalaciones de gas, pues se han suscitado casos de flamazos de vecinos, cuando la manguera de conducción de gas es débil o de mala calidad, da el flamazo y causa incendios”.

Todo eso, apuntó, es previsible, “se puede prever desde casa con la costumbre y el hábito de decir voy a checar mi manguera cada año o cada seis meses, en tiempo de agua lo previsible es limpiar las azoteas, pero hay gente que tiene años que no lo hace y qué pasa, se tapa los desagües, surgen goteras y se filtra el agua hacia dentro”.

Observó que la capacidad de respuesta de las autoridades ante fenómenos naturales depende del tipo y la magnitud de éstos, aunque estimó que “la naturaleza ha sido benigna” con el estado, pues el sismo de 2017 no afectó como en otras ciudades del país, “afortunadamente, no me lo tomen a mal”, no fueron daños significativos.