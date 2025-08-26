Cuidar para ser en humanidad

La catedrática de Prehistoria, divulgadora y vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad en la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero, en su libro Prehistorias de mujeres, cuestiona ¿qué es lo único que todas las sociedades deben hacer necesariamente? y, su respuesta contundente es: “efectivamente, cuidar. […] pero hace unos años empezamos a escuchar que cuidar nos hizo humanos. Y sí, no puedo estar más de acuerdo, cuidar es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, sin duda ninguna”.

ONU–Mujeres establece que los cuidados son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Hacen referencia al trabajo doméstico y el mantenimiento de los hogares, los cuidados en salud, la atención a las personas en situación de dependencia, el mantenimiento, de las relaciones sociales, el apoyo educativo y psicológico a los miembros de la familia o el propio autocuidado.

Todas las personas, a lo largo de nuestras vidas, necesitamos cuidados, por lo que en Tlaxcala y en México debemos comenzar a entender que para superar desafíos como la violencia, la desigualdad, la discriminación, la delincuencia, la inseguridad, el cambio climático (que nos ha dejado ver sus impactos con las lluvias torrenciales de los últimos días), socialmente debemos poner en la prioridad de la agenda pública los temas de cuidados.

En el ámbito legislativo hace falta materializar la reforma constitucional en materia del derecho humano al cuidado digno, entendiendo esta tarea desde la corresponsabilidad del Estado, la sociedad civil, el sector privado y la familia y, la importancia de institucionalizar el Sistema Nacional de Cuidados. En Tlaxcala, también debe aprobarse la reforma constitucional para reconocer el derecho a la lactancia digna y no permitir la impunidad que implica que el Poder Judicial solo tenga dos casos, con sentencia firme, de deudores alimentarios inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa), pues las historias de irresponsabilidad, abandono, violencia y abuso de poder abundan. Hay que cuidar para hacernos más en humanidad y, por ende, en igualdad, justicia, libertad y democracia.