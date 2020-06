Cuestiona empresario que Segob no lo invitó a reunión sobre instalación de una gasera

Pese a ser una de las partes interesadas, David Mendoza Arellano, representante de la empresa Gastas Menos, cuestionó que no haya sido convocado por la Secretaría de Gobierno (Segob) a una reunión que sostuvo con el edil de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, e inconformes con la instalación de una estación de servicio de gas en la comunidad de Popocatla.

Sin embargo, confió en que las autoridades municipales quiten el sello de clausura de los trabajos de instalación que fueron colocados el viernes pasado, en virtud de que cuenta con los permisos federales y estatales correspondientes, y que garantizan que cumple con los requisitos señalados por la normatividad en la materia.

Es de recordar que el viernes anterior, un grupo de pobladores de Popocatla, municipio de Ixtacuixtla, bloqueó la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan para protestar por la instalación de una estación de la empresa Gastas Menos en dicha comunidad, pues además de aseguran que no cuenta con los permisos correspondientes, “puede ser una bomba de tiempo”.

Ante ello, el municipio que encabeza Rafael Zambrano colocó sellos de clausura de los trabajos de instalación, los cuales, Mendoza Arellano refirió que prácticamente estaban por ser concluidos para iniciar operaciones.

El empresario dijo que se enteró de una reunión que se realizó en la Segob con el edil de Ixtacuixtla y las personas que se ponen a la instalación de la gasera, a la que no fue invitado, no obstante que es una de las partes interesadas y porque podría haber aclarado las dudas de los inconformes con el proyecto denominado “Estación de Gas L.P. Ixtacuixtla”.

Insistió en que el proyecto fue revisado y avalado con sus respectivos permisos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las secretarías de Energía (Sener) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a nivel federal, y por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), además cuenta con el permiso de construcción por parte del ayuntamiento.

“Me extraña que el alcalde Rafael Zambrano, de Ixtacuixtla, haya suspendido la obra, lo que hemos hecho hasta este martes, aunque no tiene razón para hacerlo, porque él no tiene autoridad para autorizar o no esté tipo de empresas. Él no está facultado para dar permiso, pero si lo hace estaría incurriendo en la ilegalidad”, aseveró.