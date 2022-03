Cuentas públicas de 2021 se dictaminarán en anualidad, conforme a Ley de Fiscalización: Loaiza

La presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María Guillermina Loaiza Cortero aseguró que la dictaminación de las cuentas públicas del año 2021 será conforme a las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo cual, el resolutivo abarcará el mandato de las ex autoridades municipales y estatales.

En entrevista colectiva, la legisladora reiteró que el Congreso del estado no incurrió en ninguna omisión legislativa respecto a la no dictaminación del periodo enero-agosto del año pasado y que correspondió a las ex autoridades municipales y estatales, pues “el principio de anualidad debe regir el proceso de fiscalización. Se va a dictaminar con la actual norma vigente”.

Abundó: “Hay que recordar que las cuentas públicas se dictaminan anualmente, no aprueban en parcialidades por eso también la Constitución no estaba armonizada con la Ley General ni las disposiciones locales”, por lo que insistió en la necesidad de reformar la legislación en la materia.

- Anuncio -

Recordó que, desde el pasado mes de enero, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización propusieron al pleno del Congreso local una nueva reforma a la Constitución Política local para establecer que la validación de los estados financieros de los entes fiscalizables será anual y deberá concretarse a más tardar el 31 de agosto posterior al ejercicio fiscalizado, con la finalidad de no violentar el debido proceso ni afectar la fiscalización.

De acuerdo con la iniciativa, la disposición de dictaminar cuentas públicas por dos periodos era improcedente, ya que la validación debe hacerse de manera anual y no por meses, aunado a que la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, no reconoce la aprobación parcial de cuentas.

Al respecto, dijo que al interior del Congreso del estado trabajan en mesas de análisis para concretar esta reforma constitucional y legal, por lo que confió en que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, puedan presentarlo al pleno para su dictaminación correspondiente.

“Vamos avanza, estamos trabajando en mesas de trabajo con la gente que sabe del tema, pero es una reforma amplia que va incluso a incidir en la Ley Municipal…tenemos un avance del 80 por ciento de esos trabajos, confió en que se apruebe antes del 30 de mayo”, explicó la congresista en entrevista.

Con respecto al exhorto que hicieron los senadores de Morena, Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez para que el congreso local suspenda el proceso legislativo para modificar el tiempo de entrega de las cuentas públicas, afirmó que no está en competencia de los legisladores federales, “ellos tienen sus facultades, y nosotros tenemos nuestra soberanía. Y se hizo una primera lectura y se canalizó a (Comisión de) Puntos Constitucionales, pero todavía está en proceso”.