Cuentas del segundo trimestre de este año de 13 municipios tienen irregularidades: Síndicos

Los representantes legales de al menos 13 ayuntamientos denunciaron, ante el Congreso local, la comisión de presuntas irregularidades y opacidad en las cuentas públicas que remitieron sus respectivos alcaldes al Poder Legislativo correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024.

A través de diversos escritos que remitieron por separado al Poder Legislativo, advierten que los estados financieros correspondiente a los meses de abril-junio incumplen con las disposiciones legales, pues éstas carecen de su firma como síndicos municipales, tal y como lo establece la legislación.

En esta condición estás los síndicos de las Comunas de Teolocholco, Tepeyanco, Huactzinco, San Pablo Apetatitlán, Tepetitla de Lardizábal, Chiautempan, Tlaxco, Tenancingo, Nopalucan, Tetlanohcan, Nativitas, Lázaro Cárdenas y Mazatecochco.

Por ejemplo, la síndica de Chiautempan, María Estela Hernández Grande dio a conocer a los integrantes de la LXIV Legislatura local que derivado de la revisión a la cuenta pública detectó diversas inconsistencias en la ejecución y comprobación del gasto.

- Advertisement -

Además, detalló que pudo detectar movimientos irregulares de las cuentas bancarias del municipio y en la recaudación de ingresos propios. Por ello, no firmó la cuenta pública de ese periodo y presentó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) el pliego de observaciones.

Mientras que la síndica del municipio de Teolocholco, Amada Espinoza Flores denunció, ante los integrantes de la LXIV Legislatura local, en el caso de su Comuna que todas las carpetas que integran la cuenta pública municipal del segundo trimestre, “no se encuentran debidamente foliadas, ni rubricadas, están incompletas, por ello pueden ser manipuladas en cualquier momento y al no estar debidamente integrada la cuenta pública, por lo que no se tiene la certeza de todos los gastos que han ejercido, pues no agregan la documentación soporte, aunado a ello existen muchos traspasos y préstamos entre cuentas y programas, lo cual no deberían realizar”.

En cuanto a la ejecución de obra pública, notificó que “si bien se anexan sus expedientes técnicos, desconoce si los mismos estén completos, por no tener el conocimiento ni tampoco el apoyo técnico en esta área”, por lo que se deslinda de toda responsabilidad económica y financiera que se hagan en el costo total de cada proyecto.

- Advertisement -

En tanto que, la síndica de San Juan Huactzinco, Miriam Meneses García notificó a los diputados que no firmó la cuenta pública del segundo trimestre de este año, porque “se desconoce las bajas o despidos hechos durante este periodo o los convenios de terminación laboral” y también “se ignora si ya fueron finiquitados de acuerdo a sus derechos laborales para evitar posibles demandas y evitar un daño patrimonial”.

Aunado a ello, comentó que en lo que se refiere “al Capítulo 2000 se han realizado compra de materiales y equipos, pero no ha sido informada del registro contable para poder dar de alta los bienes adquiridos durante este trimestre, por lo que desconoce las compras, la lista de proveedores y la selección de éstos como parte del comité de adquisiciones”.

En los 13 casos los representantes legales acusan a sus respectivos alcaldes de no proporcionarles los recursos técnicos y materiales para la revisión de los estados financieros y otorgarles poco tiempo para revisar las cuentas públicas.