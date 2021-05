Convoca Cuéllar a la unidad política y social; no son tiempos de guerra ni rencores, dice

Con un llamado a la unidad política y social, así como al trabajo a favor del estado de Tlaxcala, dirigido a sus contrincantes en esta contienda electoral, pues “no son tiempos de guerra, de revanchas, de rencores”, Lorena Cuéllar Cisneros, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, cerró campaña rumbo a la gubernatura.

Pero advirtió que “si no hay elección de Estado, no habrá en ningún sentido Estado que se ocupe de lo innecesario, ni gobernadora que pierda su tiempo y fuerzas en lo que no ayuda a la reconciliación política y social”.

Ante cientos de simpatizantes de las cinco fuerzas políticas aliadas en esta elección al gobierno del estado, Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PEST, concentrados en el estado Tlahuicole, ofreció “una correcta, puntual y respetuosa separación de poderes” y recalcó que no solapará la corrupción ni “ninguna acción que violente la ley. Tendremos un verdadero Estado de derecho”.

Exhortó a la participación cívica el próximo domingo 6 de junio, para que las y los Tlaxcaltecas salgan a votar de manera responsable y razonada; “a vigilar las casillas, vamos a cuidarles las manos a los de enfrente”.

Optimista de obtener el triunfo contundente en las urnas, reconoció al resto de candidatas y al candidato que también aspiran a este cargo de elección, por lo que recalcó que será incluyente, respetuosa y de puertas abiertas, y que son “bienvenidos todos aquellos que quieran aportar para bien y sin corrupción”.

“Seré Gobernadora para representar los intereses de todos los tlaxcaltecas, estoy preparada para ello, mi origen, mi formación, mis principios, mis valores y el amor a mi pueblo son mi inspiración; sus preocupaciones y sus carencias son las mías… habré de cumplir mis compromisos”, subrayó.

Acentuó que a lo largo de estos dos meses de campaña ha presentado propuestas, soluciones, alternativas “y sobre todo la disposición a trabajar juntos”, al igual que el resto de las y los candidatos de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Agradeció la presencia de asistentes procedentes de diversos puntos del estado e integrantes de las estructuras territoriales, quienes llegaron a la capital tlaxcalteca en autobuses y microbuses de transporte público, así como en unidades que trasladan a personal de empresas privadas, y quienes esperaron poco más de horas el arribo de la candidata.

“Ustedes que son la base de la transformación política y social que juntos lograremos para Tlaxcala”, señaló. También dio las gracias a los hogares que la recibieron en esta campaña, a sus amigos, a sus coordinadores y equipo.

Acompañada de líderes partidistas y de candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección, Lorena Cuéllar repasó que su misión es construir un gobierno “para la libertad y la justicia de todos y no para proteger la riqueza de unos cuantos”.

Remarcó sus promesas de priorizar “la atención a los grupos vulnerables; privilegiar la salud preventiva y ampliar la atención especializada en los padecimientos que más afectan a la población; promover la inversión y las actividades productivas, e impulsar el desarrollo regional y el reordenamiento urbano”.

Asimismo, respetar y promover la libertad de expresión, sin criminalizar la lucha social; vigilar la contaminación, estimular la sustentabilidad y rescatar “a nuestra hermosa Malintzi”; garantizar el respeto a los derechos humanos y “exigir el respeto a las mujeres y a nuestros niños”.

Reafirmó que en su gobierno la educación y la cultura serán los ejes del desarrollo, por lo que asegurará el acceso a la educación superior “de todos los jóvenes”, y que generará las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas, con empleo y salario digno.

“Voy a corresponderles siempre con mi trabajo, honesto, comprometido y firme, donde no robar, no mentir y no traicionar al pueblo serán la constante…. vamos a corresponder con lealtad y buenos resultados, como lo hicimos en el 2018, a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Reiteró que Tlaxcala será ejemplo nacional y que se colocará en los primeros lugares, “es un gran compromiso y vamos a cumplirlo”. La candidata reconoció la labor periodística “y la altura que han tenido la gran mayoría de medios de comunicación, tengan la certeza que tendrán una gobernadora que respete y atienda sus demandas”.

Al inicio de su campaña la abanderada de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” se pronunció por evitar actos masivos de campaña, para no exponer la salud de las personas debido, a la pandemia de Covid-19.

Este domingo 30 de mayo, justo a ocho días de las votaciones y a tres de concluir el periodo de labor proselitista establecido en el calendario electoral, reunió a cientos de personas, incluidos niñas y niños, donde se instalaron filtros sanitizantes antes de ingresar al estadio, campo deportivo donde “aires de victoria se respiran… aires de transformación”, aseveró Cuéllar Cisneros e insistió que “está victoria será de todos ustedes… un mejor Tlaxcala nos espera con ansia y sed de justicia social verdadera”.