Cuéllar: “ni lo mande Dios” que la delincuencia organizada haya alcanzado al estado

“Ni lo mande Dios” que la delincuencia organizada haya alcanzado al estado, aseveró la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien afirmó que los elementos del Ejército Mexicano que recientemente participaron en el secuestro de miembros de una famiia, no estaban adscritos a la 23 Zona Militar de Tlaxcala.

En entrevista con medios de comunicación, luego de entregar reconocimientos a medallistas de juegos paranacionales, la mandataria puntualizó que en este momento no se puede dar a conocer a cuál Zona Militar del país pertenecían esos delincuentes que ya están detenidos.

A la pregunta de un reportero de si la delincuencia organizada ha ingresado a operar a la entidad, contestó: “¡No, ay no, ni lo mande Dios, no no no; eso habla de que hay personas que llegan, traen mañas, otras formas, prácticas que tenemos que parar y el estado verifica que se les ponga fin y que no penetren de ninguna manera” en el territorio estatal.

“Sea quien sea que haya cometido un delito tiene que caer, es una parte de demostrar que estamos haciendo trabajo, por ahí tenemos a una persona que hizo algo indebido, me refiero a un notario público, está detenido”, refirió.

Señaló que diariamente sostiene reuniones con la representación de la 23 Zona Militar (ubicada en el municipio de Panotla), a través de las mesas de construcción para la paz y seguridad.

Comentó que este miércoles celebró una sesión de trabajo en materia de seguridad pública, pues recalcó que este rubro será fortalecido, y reiteró su llamado a alcaldes para que también hagan su trabajo en esta materia. Dijo que antes de que finalice este año realizará el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, la mandataria estatal recalcó que realizará ajustes en su gabinete, ya que se han efectuado evaluaciones sobre el cumplimiento al proyecto de gobierno y al Plan Estatal de Desarrollo (PED), así como una valoración por parte de la Secretaría de Finanzas y de la de la Función Pública, pero “también tiene que ver mi punto de vista de lo que yo observo en cada reunión semanal que tengo con ellos (funcionarios) y de manera independiente”.

Dijo que en un “tercer turno” lleva a cabo juntas de trabajo con cada titular de las diferentes dependencias; “necesitamos que cada día haya un mejor servicio”. Pero prefirió no adelantar en qué áreas se llevarán a cabo estos cambios, pues “a lo mejor son compañeros valiosos que no se irán de la administración, seguirán siendo invitados porque no han cometido un acto fuera” de los principios de esta Cuarta Transformación.

Cuéllar Cisneros anotó que se requiere de personas “que vengan a dar una nueva proyección”, por lo que estos ajustes se llevarán a cabo al inicio del próximo año 2023.