Alista Cuéllar la creación de tres secretarías y el esquema de retorno clases presenciales

Casi con el tiempo encima, pues en menos de dos meses arranca su administración, Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora electa del estado, alista una reestructuración total para la creación de tres secretarías, un nuevo esquema para el retorno a clases presenciales y una estrategia frente al Covid-19.

Apenas por cumplir 15 días de la celebración de las votaciones del 6 de junio y ocho de haber recibido la constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral, no se puede dar el lujo de relajar el paso. Su casa, ubicada en el fraccionamiento residencial ‘Santa Elena’ en el municipio de Panotla, por momentos se convierte en centro de reuniones.

Antes de recibir a La Jornada de Oriente para contestar el cuestionario elaborado por el equipo de este periódico, ha concluido una reunión con expertos encargados de diseñar la imagen de su gobierno que inicia el 1 de septiembre próximo y ocupa unos minutos más para tomar acuerdos con Sergio González Hernández, ahora encargado del trabajo de transición con la administración saliente.

Tras un breve espacio se dispone a la entrevista y se le inquiere: Por el conocimiento y experiencia que tiene de la realidad tlaxcalteca, sabe que hay muchos problemas que requieren la consideración del gobierno, pero no se puede atender a todos. ¿En cuáles se centrará su administración?.

-Va a ir en relación a que me sientan cercana; que la ciudadanía sepa que estoy preocupada porque le vaya bien, por reactivar la economía, por su salud, por requerimientos de casa, y que sienta que aunque no estoy presencialmente al mismo tiempo en todos los municipios, estoy pensando en ella, preocupada por su bienestar.

“Nos vamos a enfocar en ese tema”, para preparar el entorno para que las familias tengan seguridad, oportunidad laboral y artículos de primera necesidad; esparcimiento y salud emocional que se debe sanar en personas afectadas por el Covid-19, para reparar el tejido social, puntualiza.

Anuncia que en días próximos retornará a los municipios a agradecer a la ciudadanía el voto que la llevó a la victoria el pasado 6 de junio y “para que sepa que voy a tratar de estar los más cerca posible y con acciones concretas que se hayan llevado a cabo”.

-Una premisa del desarrollo humano es el de las capacidades a través de la educación y la salud. ¿Cómo será el regreso a clases presenciales en esta pandemia que develó problemas en el sector?. ¿Será bajo el esquema del gobierno federal?

-Voy a hacer una reingeniería en todas las dependencias; de entrada, no va a ser posible en los primeros meses, porque todo eso se tiene que ir al Congreso para poder establecer el nuevo mecanismo de cómo vamos a trabajar.

“Se hará un solo frente entre el gobierno estatal y el federal, para que los programas se amplíen, seamos más eficientes, disminuyamos costos, no se dupliquen funciones, en fin; lo estaremos haciendo a partir del próximo año”, responde.

Expone que ha abordado el proyecto de la reingeniería con integrantes de la próxima Legislatura local, a quienes ha pedido impulsar reformas en beneficio de la entidad, para fortalecer la economía y atender a grupos vulnerables. “Se trata de ver para todos”.

Sobre el retorno a clases precisa que este asunto le compete a la actual administración iniciarlo. “Nosotros estaremos valorando esas acciones, pero vamos a tener un plan estratégico en función de lo que los estudiantes requieran, desde luego, la atención psicológica, al igual que a padres de familia y maestros; se replanteará el tema emocional para iniciar procesos educativos exitosos”.

Añade que también se valorarán los tiempos, con base en la experiencia de otros países donde la asistencia a las aulas es solo un día de la semana para que en los cuatro restantes se vigile que no haya contagios, por lo que su gobierno diseñará su propia táctica.

“Pedí un diagnóstico para saber cómo estamos. Tenemos valuados los planteles dentro del programa ‘La Escuela es Nuestra’, donde han recibido rehabilitación de manera permanente; nuestra idea es ampliar esas reparaciones y que en los primeros 100 días se haga lo propio, hablábamos de 100 escuelas pero con el regreso a clases tenemos que ir viendo cuáles son los requerimientos, ya los platiqué con el gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez); de primera instancia la limpieza de tinacos, la dotación de agua, lavabos, lo más urgente y necesario para un retorno seguro”.

-¿En salud su prioridad será construcción de infraestructura o la reorientación de los servicios; privilegiará la curación y rehabilitación o la promoción y la prevención?.

-Ambas cosas, no podemos dejar la parte aislada, todo en su conjunto es importante. Tenemos que trabajar mucho en la prevención, en rehabilitar los 179 centros de salud, que no falte el medicamento, que tengan médico y seguimiento a la prevención de enfermedades crónicas que son detonantes de otras más delicadas y porque esto a la larga requiere de mucho más inversión para el estado, nos va a ayudar a reducir gastos en el futuro, pero al mismo tiempo necesitamos crecer a un tercer nivel con ampliación de servicios de oncología, cardiología y otras especialidades, no se trata –aclara– de hacer un nuevo edificio, sino brindar este tipo de atención.

Respecto de mantener o no la estrategia que la administración vigente aplica para hacer frente al Covid-19, subraya que “si hay cosas que le han gustado a la ciudadanía las continuaremos, pero también traemos un nuevo esquema”.

-El complemento de las capacidades es la creación con oportunidades sociales. ¿Qué política implementará para crear empleo decente?.

-Sin duda Tlaxcala se va a convertir en un polo de inversión, estamos preparando iniciativas para que el sector privado pueda participar en el desarrollo del estado, independientemente de la inversión general. Queremos impulsar jornadas de empleo temporal, para detonar el emprendedurismo con proyectos productivos e ir acompañando a micro y pequeños productores, para que crezcan.

Asimismo, apoyar la comercialización, sobre todo en el campo –resalta– para que los productos sean exportados a otros países. En este sentido, adelanta que ya sostuvo una reunión de trabajo en esta materia, con personas interesadas en comprar a agricultores tlaxcaltecas, por lo que ellos serán certificados en producción orgánica, para que esta adquiera un mayor valor económico. “Tenemos que apostarle a que a nuestros campesinos y a la gente que tiene menos posibilidades, les vaya bien”, recalca.

Sobre la forma en que planea retener a la juventud en el campo, ya que actualmente este sector se encuentra básicamente en manos de adultos mayores, la gobernadora electa expone que el programa federal “Sembrando Vida” ha dado oportunidad a personas de diferentes edades, incluidas mujeres, para recibir un beneficio económico y participar activamente en la obtención de cosecha para su hogar.

“Están teniendo un aprendizaje que las lleva a tener un cambio de ideas, están haciendo pomadas, mermeladas y muchas otras cosas, es lo que tenemos que potencializar; ya son 200 invernaderos con cinco mil empleos y vamos por más, a eso le apostamos, y a tener una central de abastos para vender sin intermediarios”.

-Los datos del Coneval muestran que 52 por ciento de los trabajadores y trabajadoras tlaxcaltecas reciben en promedio mil 307 pesos mensuales, lo que no alcanza para comprar la canasta básica, ¿cómo elevar el poder adquisitivo o la calidad de vida?.

-Hemos estado pensando cómo ayudar a la ciudadanía a tener su despensa, sus lentes, su consulta y todos los requerimientos de casa; la idea es que el gobierno la ayude a ahorrar, a llevar esos productos a su hogar.

-Usted declara que Tlaxcala merece “esa gobernanza y la tenemos que construir entre todos”, ¿cuál es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza?

-Hoy tenemos que trabajar entre todos para salir adelante, cuando uno pone el ejemplo de trabajar en equipo se logran muchas ventajas, como lo hice cuando fui presidenta municipal; tenemos un reto muy grande.

“Vamos a lograr muchos beneficios para todos, donde el gobierno tenga mucho que ver para que les demos las opciones al campesino, al que tiene un pequeños negocio para salir adelante, a aquella madre de familia que quiere iniciar un trabajo, que se les dé un pequeño empujón y a ellos les tocará hacer la otra parte para ser exitosos”.

-Los resultados de un gobierno dependen del equipo de trabajo, ¿ya definió su gabinete?, ¿cuáles son los criterios para integrarlo?

-El gabinete es amplio, son cerca de 400 funcionarios que actualmente lo conforman, y tenemos que ser muy cuidadosos en esa elección, por lo menos en las primeras filas tiene que ser gente honorable, muy comprometida al trabajo, responsable y otras cualidades; que estén dispuestas a ser personas cercanas al pueblo.

“Van a entrar a prueba durante unos meses, de aquí a diciembre, porque en enero de 2022 habrá un cambio de toda la reingeniería que vamos a hacer, para que impulsemos más a las secretarías que van a dar un mayor servicio, como la de Medio Ambiente, la del Bienestar, porque vamos a trabajar de manera conjunta (con la federal), y la de Cultura”.

Acentúa que el último tramo de este año servirá “para ir viendo que ese personal esté dando el ancho en cuanto a trabajo y responsabilidades, en cuanto a la forma de trabajar que va a ser diferente”.

Pero asegura que los espacios del gabinete no serán distribuidos entre los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala (Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-PEST)”, sino por quienes colaboraron en campaña y por quienes lo hicieron indirectamente a través de propuestas y proyectos. “Por esa gente que tiene ganas de trabajar, de cambiar al estado, que tiene ideas nuevas”.

Responde que la presión de fuerzas políticas aliadas “era en otros tiempos; eso es lo menos que hoy se va a tomar en cuenta, sino la capacidad, pueden ser hasta de otros partidos, de los de la oposición; si hay una persona muy valiosa con un currículum importante e ideas brillantes, aunque esté incorporado al PRI, la necesitamos”.

-Una vez que tome posesión debe presentar Plan Estatal de Desarrollo y las iniciativas de egreso e ingresos, ¿cómo articulará estos instrumentos ya que la experiencia muestra que corren por caminos diferentes?

-Hoy vamos a trabajar de la mano, tenemos que unificar criterios, fue algo que hicimos como delegada de Bienestar, para encauzar actividades en una sola línea y sé que lo vamos a lograr. Le tiene que ir bien a Tlaxcala.

-Alinear plan y presupuesto demanda de una reforma administrativa, ¿realizará una cirugía menor o mayor a la administración pública?

-Sí, dependiendo, pero tenemos que hacer más con menos, hemos estado revisando el presupuesto, lo tenemos que ir adaptando a la nueva realidad, porque hoy va a ser un nuevo Tlaxcala, una nueva forma de hacer gobierno; vamos a exigir total transparencia y honestidad, donde podamos lograr metas mucho más ambiciosas, independientemente de la gestión ante el gobierno federal, ya hemos iniciado esas pláticas.

-La relación con el presidente de México es cercana, ¿qué esperaría de esto para beneficio de Tlaxcala?; ¿ya habló con Andrés Manuel López Obrador?; ¿qué le dijo?.

-Sin duda la cercanía con el presidente, el amor que le tiene él a Tlaxcala y la respuesta que el estado le ha dado en otras ocasiones y que volvemos a replantear en este momento, siendo que somos el estado en primer lugar en las votaciones, que soy la gobernadora más votada de la historia local, pero también la mujer más votada de todas las gobernadoras electas del país, hace que vayamos a plantearle una serie de beneficios, que sabemos que él va a responder, han llegado más de 10 mil millones de pesos a través de programas sociales, cuando estuve al frente nos dio un apoyo gigantesco, ahora no será la excepción.

Añade que con ayuda del presidente se va a lograr que la entidad sea ejemplo nacional. Comenta que está a punto de reunirse con el mandatario nacional, aunque él ya la felicitó vía telefónica y reconoció el trabajo en el proceso electoral.

En una prospectiva de seis años, Lorena Cuéllar Cisneros vislumbra a un Tlaxcala distinto, con desarrollo y “con un cambio significativo”, pues actualmente “el turismo está acabado; ese va a ser el gran reto de esta Cuarta Transformación” en la entidad.

Confiesa que al concluir su periodo constitucional se retirará de la actividad política, porque aspira a tener “un poco de vida propia, normal, estar con mi familia, tener tranquilidad, de poder ir al cine algún día o algo así, tengo deseos de hacerlo, así como he programado todo lo que he sido… y hoy ser recordada con cariño, hasta la fecha me puedo parar en cualquier comunidad de Tlaxcala y ser querida, eso es lo que quiero seguir sembrando; mi meta es ser una buena gobernadora”.

En charla, fuera de grabadoras, revela que un mes previo a asumir el cargo habrá definido a su gabinete y confía, sin mencionar nombres, que hasta ahora ya están asignadas las titularidades de las secretarías de Gobierno (Segob) y de Educación Pública (SEPE), así como de la Oficialía Mayor.

Comparte que abrirá las puertas de Casa Tlaxcala (antes Casa de Gobierno) y la pondrá a disposición como un espacio cultural, cuando ella brinde atención desde esas instalaciones. Afirma que no la habitará porque planea mudarse, en breve, a su nueva residencia particular que ha construido.