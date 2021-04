No permitiremos que nos vuelvan a robar el triunfo, advierte Cuéllar al iniciar campaña a la gubernatura

“No permitiremos que nos vuelvan a robar nuestro triunfo”, advirtió Lorena Cuéllar Cisneros al iniciar campaña a la gubernatura del estado por la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-PEST) y al presentar los ejes centrales de su propuesta: seguridad, economía, salud y transparencia.

Poco antes de las ocho horas de este lunes 5 de abril, en un acto efectuado en la explanada del recinto ferial de Tlaxcala y con solamente la asistencia de líderes estatales partidistas, de algunos colaboradores y medios de comunicación, emitió un mensaje.

Luego de dar el banderazo al dirigible aerostático en colores rojo y blanco, que recorrerá el territorio con su propaganda en búsqueda de la primera magistratura, Lorena Cuéllar señaló que “la nueva historia de Tlaxcala inicia hoy, en este momento y a esta hora”.

Optimista de obtener el triunfo el 6 de junio, señaló que los cinco partidos integrantes de la coalición “somos la fuerza suficiente para derrocar la corrupción” y que se unen “para decirle a quienes le han hecho daño a nuestro estado, ya basta de que le roben al pueblo, ya basta de que gobiernen para unos cuantos, ya basta de tanta injusticia social”.

Cuéllar Cisneros agradeció a la ciudadanía su comprensión para seguir las medidas sanitarias en esta pandemia, pues “a nosotros sí nos importa cuidar la vida de todos ustedes; tengan la certeza que no les voy a fallar. Vamos a gobernar para todos”.

Dijo que la Cuarta Transformación será una realidad en Tlaxcala y ofreció un gobierno al servicio del pueblo “y no un gobierno que como hoy se sirve del pueblo, eso se terminó”; además, el rescate de la grandeza del estado, de su montaña y de sus tradiciones, para ponerlo como “ejemplo nacional”.

La abanderada enumeró los ejes centrales de su propuesta y aseveró que la seguridad será una prioridad en su gobierno, en caso de ganar la elección del primer domingo de junio.

Prevé un incremento salarial a policías, inversión en “la más alta tecnología y profesionalización de la impartición y procuración de justicia”, pues “erradicaremos que se haga solo para los amigos y los que tienen dinero… no vamos e encubrir a servidores públicos corruptos”, expuso quien fue diputada local y alcaldesa de la capital del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Afirmó que tiene “todo un plan de acción y de políticas públicas” que permitirán el crecimiento económico de Tlaxcala y la reducción de la pobreza social. Brindará apoyos directos para reactivar la economía y que trabajará “para facilitar la satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares, recordemos que primero los pobres”.

Prometió un gobierno incluyente, “de acciones buenas” y cercano a la gente. Añadió que para el fortalecimiento económico “conseguiremos que los turistas visiten nuestro estado” y se amplíe el tiempo de su estadía”; que “acompañará” a empresarios para que sean más competitivos y que se desarrollarán proyectos que permitan “una tremenda inversión”.

También, dijo que su administración será eficiente, austera, honesta y transparente, por lo que al pueblo “es al que vamos a responder” porque es al que pertenece el recurso.

Pero subrayó que por otra parte hay “un gran reto” ante el “enemigo silencioso” que es el Covid-19, por el cual no convocó este día a una reunión masiva, pues el gobernante es el primer responsable de lo que sus acciones puedan causar a la población.

“La desesperación política no debería generar irresponsabilidad, lamentablemente no les ha importado la vida que se pone en riesgo al hacer convocatorias masivas, no son congruentes como gobierno y menos aun como partido”, ya que restringen la movilidad ciudadana “pero ellos impunemente pueden hacer lo que les plazca”, refutó en alusión a candidatos que han realizado campañas multitudinarias, principalmente a su principal adversaria en esta contienda, la priista Anabell Ávalos Zempoalteca.

Acentuó que es sabido que los hospitales están “mal suministrados, producto de la ineficiencia y opacidad administrativa”, por lo que planteó el fortalecimiento de estos nosocomios con especialidades nuevas, como traumatología, ortopedia, geriatría y oncología. “Mejoraremos la calidad y atención de los 179 centros de salud, ampliaremos horarios de servicio, y tendrás laboratorios y farmacias surtidos con medicamentos”.

Y la creación de un instituto estatal para enfermos renales, ya que la salud y la prevención “serán siempre lo más importante para mí”, agregó la candidata.

Lorena Cuéllar, quien llamó a medios de comunicación, presentes en este acto, “los apóstoles de la verdad; las damas y los caballeros de la noticia objetiva, imparcial y crítica”, aseguró dar un trato cordial, con apertura y respeto permanente a la “dignidad periodística” de trabajadoras y trabajadores de este gremio.

“Nuevamente –enfatizó-, las despensas, calentadores solares, pantallas y demás materiales están llegando a sus casas, porque es periodo de campaña; siguen creyendo que el pueblo no ha despertado y no se da cuenta del engaño y robo que le han hecho durante décadas”.

Cuéllar, candidata a la gubernatura por segunda vez, pues en 2018 lo fue por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseveró: “No permitiremos que nos vuelvan a robar nuestro triunfo, el triunfo del pueblo va a ser Tlaxcala”.

La también ex delegada de la Secretaría de Bienestar en la entidad tlaxcalteca, vaticinó una “larga vida” a la Cuarta Transformación de México y del estado.

Acompañada del diputado federal Armando Contreras Castillo, coordinador de la Cuarta Circunscripción de Morena; de Jaime Piñón Valdivia, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); de Sandra Corona Padilla, presidenta de Nueva Alianza, y de José Luis Garrido Cruz, del Partido Encuentro Social de Tlaxcala (PEST), dio el banderazo a la caravana vehicular hacia el centro de la capital del estado.