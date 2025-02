Cuatro magistrados del TSJE confirmaron sus candidaturas en comicios extraordinarios del Poder Judicial

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Anel Bañuelos Meneses informó que al Poder Judicial ninguno de los cuatro magistrados que resultaron sorteados notificó su decisión de declinar su participación y candidatura para contender en el proceso electoral extraordinario para ocupar ese mismo cargo.

Con ello, los magistrados Mildred Murbartián Aguilar, Fanny Margarita Amador Monte, Enrique Acoltzi Conde y Pedro Sánchez Ortega, participarán en estos comicios en la búsqueda de ser ratificados en el cargo.

Empero, la presidenta del Poder Judicial informó que tres de los jueces que deberían contender por su ratificación, optaron mejor por su jubilación, aunque abrió la posibilidad de que la cifra sea mayor en virtud de que tal determinación pudo haber sido notificada al Comité de Evaluación.

“Nosotros solamente tenemos a tres personas que han declinado y que tenemos conocimiento… En el caso de magistrados que tenga conocimiento ninguno salvo que en el Congreso tengan conocimiento, pero únicamente conozco de jueces”.

Sin dar a conocer a qué juzgado pertenecen los juristas, dijo que cada uno de ellos estará recibiendo un haber de retiro “conforme lo establece la reforma vamos a acatar debidamente y así es como se les va a cuantificar lo que les corresponde como liquidación”.

Cuestionada respecto a los fondos o recursos que tendría el Poder Judicial para hacer frente a estos pagos por fin de mandato de jueces que declinaron a participar en los comicios, mencionó que lo que corresponde a los salarios y prestaciones a los que tiene derecho para el presente ejercicio fiscal, están garantizado, no así pagos adicionales.

“Para la parte que corresponde de este año 2025, que son sus pagos, está presupuestado y alguna otra cuestión que prevé la reforma, de acuerdo al número de personas que pudieran retirarse, es como ya veríamos la posibilidad de si va a hacer falta o no tener alguna ampliación en este rubro. En este momento, como todavía no tenemos el número exacto de las personas que tal vez se retiren o que permanezcan, entonces no tenemos un dato tan preciso”.

Se espera que este 13 de febrero, el Comité Estatal de Evaluación publique el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Sin embargo, la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala informó que en el caso de los magistrados ninguno declinó, pues de acuerdo a la convocatoria para el caso de Tlaxcala se estarán eligiendo a cuatro magistrados del TSJE.

Cabe recordar que en diciembre de 2024 el Congreso local aprobó la reforma para homologar la Constitución Local a la Federal para dar cumplimiento a la Reforma Judicial, a partir de esta enmienda, los magistrados durarán en el cargo nueve años.