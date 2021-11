Cuatro centros Emsad carecen de condiciones para atender protocolos contra el Covid-19: Montalvo

Cuatro planteles del subsistema Centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), ubicados en la zona oriente del estado, carecen de las condiciones para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, reveló Yorvelín Montalvo Solano, representante de Antorcha Campesina.

Se trata, de los planteles que operan en las comunidades de Atotonilco, municipio de Tlaxco; Díaz Ordaz, en Emiliano Zapata; Santa Cruz Pocitos, en Altzayanca; e Ignacio Zaragoza, en Huamantla, las cuales tampoco cuentan con el suministro de agua potable suficiente para atender la demanda de la comunidad escolar.

Aunado a ello, indicó que esas instituciones educativas, que fueron fundadas por el movimiento antorchista y forman parte de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), no tienen los espacios necesarios que se recomiendan en los protocolos de actuación para cuando se detectan casos sospechosos de la enfermedad del nuevo coronavirus.

“No hay aulas suficientes, nos piden que habilitemos un área Covid si detectamos algún sospechoso de contagio, que ahí lo aislemos, pero no tenemos un espacio, ni si quiera hay espacio para este tipo de cosas, no es suficiente la infraestructura para generar esas condiciones”, expuso el representante de Antorcha Campesina en la zona oriente del estado.

De acuerdo con el líder estudiantil, esas carencias son uno de los motivos de la deserción escolar, la cual estimó en un 30 por ciento del total de los 650 estudiantes inscritos en los cuatro planteles, por lo que consideró urgente que las autoridades del subsistema atiendan esta problemática y garanticen condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo anterior porque, explicó Montalvo Solano, aunque las alumnas y los alumnos, así como el personal cumpla con las medidas de prevención contra el Covid-19, si los planteles carecen de la infraestructura suficiente para cumplir con los protocolos recomendados, existe el riesgo de que se contagien.

“Necesitamos generar las condiciones para que vengan con más seguridad a las escuelas, no de manera híbrida sino presencial, pero implica generar las condiciones. Hay escuelas que no tienen servicio de agua, los servicios básicos, y hay quienes no tienen la infraestructura para atender la matrícula, sí se vuelve un problema”.