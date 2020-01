Tengo fe en la Cuarta Transformación, asevera la actriz Graciela Orozco

La actriz Graciela Orozco aseveró que tiene fe en la Cuarta Transformación que plantea el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aunque admitió que el proceso de cambio no será a corto plazo.

Durante su visita a la entidad, de la que es originaria, expuso que en un año de ejercicio “no se puede transformar un país, definitivamente” ni modificar la mente de ciudadanos “acostumbrados durante más de 70 años a un gobierno definitivo”.

Apuntó: “Yo espero mucho, porque si en un año se ha logrado todo ese desenmascaramiento de gente que robó a México, pues entonces algo se está haciendo, ya por lo menos sabemos que teníamos mucho dinero y no lo tenemos ya y que pudo haber sido dado a la educación a la ciencia y a la investigación, en fin”.

Señaló que es un anhelo que en lo subsecuente se logren esas aspiraciones de aplicar los recursos públicos en los rubros más importantes, sin desviarlos, pero que aún no se pueden percibir transformaciones firmes “porque no se pueden alcanzar en poco tiempo, pues si uno se cambia de casa, en dos meses no se puede arreglar”.

Tampoco -añadió- es fácil que se pueda lograr el apoyo de grupos, “con sinceridad y honestidad”, al proyecto de cambio, sin embargo, “yo espero que estemos mejor, lástima que a lo mejor no me toca porque ya mi edad es mucha”.

Confió en que a las nuevas generaciones les toque vivir en un país “muchísimo mejor del que tenemos” y que en materia de cultura, este rubro no sea el último renglón de los presupuestos, sino el primero, al igual que el de la educación, el de la investigación, el de la seguridad y el de la salud.

“Lo necesitamos, la cultura tiene que transformar al mundo, seguro que sí y lo va a hacer; el arte transforma, tenemos la oportunidad de expresar todo lo que queremos sin que nadie nos diga nada”, subrayó.

Lamentó que en ocasiones las y los artistas son marginados porque emiten alguna expresión en torno al gobierno, “pero eso ha sido siempre; pero ya se nota un cambio”.

Remarcó que tiene en fe en la Cuarta Transformación, aunque reconoció que tardará tiempo en consolidarse, pues no será a una distancia corta de tres o cuatro años, “a lo mejor -agregó- ni el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador va a verlo”.

La actriz reiteró que apoyará con su trabajo al ámbito cultural del estado y recordó que su propósito principal es el de un proyecto turístico-cultural con el teatro evangelizador del siglo XVI, en náhuatl, “que es un tesoro universal y nadie lo conoce más que Europa y unos cuantos en México, nadie le da valor aquí”.

Anotó que ha rescatado tres obras, La Invención de la Cruz por Santa Elena, La Adoración de los Reyes y El Sacrificio de Issac, “pero no se pueden reponer, mi mayor ilusión es que se hiciera tradición con ellas y que en los lugares donde se pongan, el público acuda para que entienda que también el teatro es un producto económico”.

Me falta -indicó Graciela Orozco- La Pasión, que es la más importante y es el único texto original en náhuatl que existe en la República mexicana.