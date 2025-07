CTM Tlaxcala alerta sobre supuestos sindicatos que buscan engañar a conductores de plataformas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Tlaxcala alertó sobre la presencia de sindicatos que buscan engañar a trabajadores de plataformas para afiliarse a esas organizaciones, sin contar con una representación y defensa real, ello tras la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que reconoce los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales como conductores y repartidores.

En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones de la CTM en Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio advirtió sobre la proliferación de organizaciones que intentan engañar a conductores y repartidores haciéndose pasar por sindicatos legítimos. “Los invitamos a que se acerquen aquí a la CTM para que les podamos dar el acompañamiento, asesoramiento y cumplir con lo que la ley marca: un contrato colectivo de trabajo”, expresó.

Detalló que las nuevas reformas no eliminan la flexibilidad que caracteriza a estos trabajos, sino que buscan garantizar condiciones justas. “Van a seguir teniendo su flexibilidad de horario, de escoger cómo, cuándo y cuánto trabajar”, dijo y recalcó que las plataformas digitales no podrán cobrar inscripciones fijas ni imponer condiciones opacas. “Tiene que haber claridad en el algoritmo y atención personalizada, no solo contestadoras automáticas”, observó.

También, mencionó que, aunque no se cuenta aún con una estadística exacta, la CTM estima que entre 500 y 700 trabajadores de plataformas operan en Tlaxcala. “Hoy se deben firmar contratos individuales autorizados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tenemos conocimiento de aproximadamente 25 representantes que, a su vez, aglutinan a otros grupos. Y hay temor entre los conductores por engaños recientes”.

Uno de los casos expuestos fue una reunión realizada en Val’Quirico, donde entre 50 y 60 conductores fueron convocados bajo el falso argumento de que se trataba de un evento organizado por la CTM Tlaxcala. Al investigar, se confirmó que dicho encuentro fue promovido por un grupo ajeno que usó indebidamente el nombre de la Confederación.

Según la CTM, este tipo de acciones suelen estar vinculadas a sindicatos sin legitimidad, que operan con intereses patronales y buscan obtener cuotas sin ofrecer una verdadera representación o defensa de los derechos laborales.

Sobre los requisitos que establece la nueva ley, el dirigente explicó: “Si un conductor acumula 288 horas de trabajo al año con ingresos equivalentes al salario mínimo mensual, entonces debe ser acreedor a prestaciones. La excusa de que esto elimina la flexibilidad es falsa; lo que se busca es que los patrones ya no evadan sus obligaciones”.

Sebastián Zamora, representante de conductores, respaldó las declaraciones de la CTM. “Agradecemos la apertura. Esta reforma nos ha generado dudas, especialmente sobre cómo se aplicarán las cuotas de seguridad social y los tiempos de conexión”.

Zamora también criticó que la reforma parece centrarse en las realidades económicas de ciudades grandes. “En Tlaxcala no ganamos lo mismo que en Ciudad de México o Monterrey. Necesitamos que se considere el contexto local para que los beneficios no sean solo en el papel”.

Asimismo, el abogado César Torres explicó que, para cumplir con la ley, los conductores deben trabajar al menos 45 minutos por cada hora activa, lo que equivale a seis horas diarias o 144 al mes. “Con eso, en dos meses ya participan en utilidades. Antes éramos socios sin ningún derecho; ahora somos trabajadores que deben estar protegidos”.

Torres también puntualizó que las reformas refuerzan la protección contra despidos injustificados cuando se ejerzan derechos como huelga, sindicalización o contratación colectiva. “Ahora si el patrón despide por estos motivos, deberá reinstalar al trabajador”, señaló.

Por último, la CTM hizo un llamado a todos los trabajadores de plataformas en Tlaxcala a acercarse directamente a sus oficinas. “Aquí estamos para apoyarlos y no tengan miedo, que se acerquen, aquí hay la certeza, hay oficinas físicas y siempre van a ser respondidas todas sus dudas, sus inquietudes”, concluyó Mixcoatl.