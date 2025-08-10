Domingo, agosto 10, 2025
CTM reporta la pérdida de 2 mil empleos por tema arancelario y caída en la producción de acero

José Carlos Avendaño

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala ha perdido alrededor de 2 mil empleos en los últimos meses, debido al tema arancelario el acero y aluminio de Estados Unidos y a la caída de la producción en empresas de las ramas automotriz y del acero, principalmente, informó el asesor jurídico de esta organización, Víctor López Hernández

El incremento de precios en algunos insumos, como el acero, ha traído como consecuencia una contracción del mercado y la mayor producción de acero en Tlaxcala no se ha dado, se mantiene y todavía más tenemos el problema de que la planta acerera de Xaloztoc no se ha podido reactivar al 100 por ciento, después del siniestro ocurrido en octubre del año pasado. En esa empresa hay “fácilmente unos 180 empleos menos”.

En el caso del aluminio, indicó que prácticamente no hay afectación porque las empresas donde tienen contrato colectivo utilizan este material como derivado segundo, pero sí se ha visto afectada enormemente la industria automotriz, “ésta ha decaído y también muchos empleos que hemos perdido es en la industria eléctrica y electrónica ante una menor demanda de arneses automotrices y componentes eléctricos para industria y casa como breakers, switchers, cajas de voltaje y transistores”.

En la planta de Acuamanala y Ciudad Industrial Xicohténcatl I se han perdido unos 800 empleos y en el caso de las proveedoras de arneses automotrices, entre las plantas de “Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Atltzayanca y Tlaxcala tenemos 900 empleos menos”.

“Entonces, si sumamos todo resulta que tenemos una afectación de unos 2 mil empleos y hay otros sectores que no tienen el arancel del aluminio y el acero, pero sí se ven afectados, como la proveeduría automotriz donde aunque no tenemos los contratos, sabemos que la industria de la tapicería de autos de lujo recortó a casi 600 personas y la de inyección de plástico también ha recortado. En fin, la industria automotriz se ha visto afectada”.

En cambio, mencionó que en donde se tiene un ligero repunte es en la industria de la cerámica de 10 por ciento y en el caso de la fibra de vidrio también se nota una mejoría con respecto al inicio de este año.

López Hernández señaló que los paros técnicos fueron insuficientes en la industria automotriz para preservar los empleos. “La proveeduría automotriz, en el ramo de los arneses, sí se hicieron al inicio paros técnicos, pero después de un mes el resultado no mermaba, se cubrieron las vacaciones que se adeudaban al personal, pero no resultó.

Entonces, se recortó primero al personal eventual y después a la gente con menos antigüedad para salvaguardar los empleos. Se espera que la situación complicada continúe hasta noviembre en el sector automotriz.

