CTM insiste en la necesidad de mejorar el trabajo de Sedeco y crear una Secretaría del Trabajo 

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) insistirá en su propuesta de que se mejore el trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y se cree la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel local, con el objetivo de contar con instituciones que en verdad cumplan con la vigilancia de los contratos colectivos y de la armonía laboral, así como con el vínculo cercano con los inversionistas.

Sobre estos puntos, el asesor jurídico de la CTM en Tlaxcala, Víctor López Hernández expuso que esta central obrera haría estos planteamientos de manera directa a la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, si se presentan las condiciones para ello.

Es de citar que la CTM respaldó la candidatura de Anabell Ávalos Zempoalteca en la contienda por la titularidad del Poder Ejecutivo de Tlaxcala en junio pasado.

Cuestionado sobre lo que espera esta organización del próximo gobierno estatal, López Hernández respondió:

“Primero que nada compromiso con el buen trabajo con Tlaxcala y que de verdad se cristalicen muchas de las cosas que se prometieron en campaña y que fueron clave para ganar la elección. Esperamos trabajo bien hecho, profesionalismo y algo que siempre han promulgado y esperamos que sí lo veamos cristalizado que es honestidad en el manejo de los recursos públicos”.

—La CTM planteó en la campaña que es necesario mejorar el trabajo que realiza la Sedeco y crear una Secretaría del Trabajo en lugar de la Dirección del Trabajo, ¿buscarán una reunión con Lorena Cuéllar para hacerle estos planteamientos de manera directa?

—Si en un momento dado nos piden nuestra opinión, por supuesto. Lamentablemente muchas veces lo político trae fobias y otras situaciones de capricho de quienes se sienten que están junto a la que toma las decisiones, eso influye mucho. Por eso apelamos a que haya madurez, a que haya buena política, buen gobierno, que se muestren tablas en el ejercicio del poder y haya inteligencia para retomar las cosas buenas de un lado, las de ellos y las de otro, el chiste es hacer un programa que traiga como beneficio que mejore Tlaxcala.

“Nosotros ya hicimos esas propuestas, creo que todo mundo las conoció, fueron abiertas, pero si nos dice oigan manifiéstenlas, con todo gusto lo haríamos. Será sano esperar el momento de una convocatoria, de nosotros no porque ahorita se vería que se tronchó un árbol y que estamos buscando otro, no, no, no. Nosotros hacemos trabajo serio y en un momento dado a ambas partes nos conviene trabajar de manera más armónica, pero eso no quiere decir que ahorita sintamos orfandad política y por eso andemos buscando una reunión. Nosotros debemos seguir trabajando con nuestro sector, que es al que nos debemos, a las compañeras y compañeros, creo que la inercia traerá como consecuencia el que nos podamos reunir con el nuevo gobierno”,

López Hernández recalcó que se necesita una institución que vigile la armonía laboral en Tlaxcala, pues todos los aspirantes a gobernar hablaron de que van a detonar el desarrollo y a atraer inversión, etcétera, pero en la práctica se necesita una secretaría que vigile los contratos y que haya vínculo con los empresarios, pues a la dependencia que le dejaron que hiciera esa chamba, sus resultados no son tan buenos, “eso lo dicen los empresarios”.