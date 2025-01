Cronos. La dictadura del instante

Una cuestión fundamental en el campo de la historia lo representa el tiempo. Célebre es la paradoja planteada por San Agustín en sus Confesiones: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé”.

Queda claro que se debe distinguir entre al menos dos tipos de tiempo: el cosmológico, que hunde sus raíces en un evento que sigue siendo objeto de estudio, el Big Bang; y el humano, que atañe a cada individuo, aunque tiene un innegable componente comunitario. Como advierte el historiador François Hartog, “para los seres humanos, vivir siempre ha sido experimentar el tiempo (el subrayado es mío)”. El autor refuerza esta idea, al acotar que en Occidente se encuentran dañadas y socavadas “las diferentes estrategias del dominio del tiempo […] comenzando por aquella que escindió a Cronos en tiempo de la naturaleza y tiempo de los seres humanos”.

Paradójicamente, la meditación sobre el tiempo y su naturaleza se ha mantenido ajena a las reflexiones de los filósofos de la historia, como apunta Frank Ankersmit, quien señala que estos “apenas escriben acerca del problema del tiempo”. Sin embargo, es innegable que el tiempo es un componente indispensable en la comprensión de la historia. A final de cuentas, el presente solo resulta comprensible a partir del pasado: da un sentido a un individuo, pero sobre todo a una colectividad.

La presencia del tiempo se manifiesta a través de las nociones de presente y pasado, y con autorización de Aristóteles, también del futuro. El Estagirita especifica que el movimiento es la medida del tiempo y que cuando percibimos lo anterior y lo posterior, esto es, el pasado y el futuro, “entonces decimos que hay tiempo, porque esto es lo que es el tiempo: el número del movimiento según lo anterior y lo posterior”. Estamos, pues, atrapados en la tiranía del instante, pero sin llegar al extremo de habitar “un paisaje vacío y azotado por el viento que parece haber perdido cualquier rastro de temporalidad […] Un mundo sin tiempo”, pontifica Carlo Rovelli.

Como advertían los historicistas cobijados por Leopold von Ranke, la irreversibilidad del tiempo nos lleva a suponer que el pasado es inamovible. Sin embargo, lo que escapaba a aquellos historiadores es que el presente acaba por convertirse en un diálogo necesario con el pasado, aunque forzosamente se trata de una conversación marcada por la colectividad. “El presente es un objeto social”, sentencia Hartog. En esta tesitura, la función de la historia consiste en hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio de la sociedad del presente. Esta es la ciencia de la interacción presente–pasado.

Es así como podemos coincidir con Manuel Cruz, quien sostiene de manera reiterada que “el pasado ha vuelto”, una tendencia que se acentuó hacia finales del milenio pasado; se trató de una toma de conciencia de la dimensión histórica, esta raíz en movimiento que es el flujo del espacio–tiempo, que parte de la nada y se extiende hasta la eternidad, en una mezcla entre la especulación cosmológica y el afincamiento teológico. Asumimos que una respuesta a nuestra condición la encontramos en la historia, asumida como experiencia que, de acuerdo con David Carr, esta tiene tres posibles acepciones. Por un lado, puede ser la percepción de lo inmediato; una segunda idea permite identificar experiencias pasadas con las del presente, con el fin de construir una familiaridad con patrones; una tercera relaciona una exposición repetida, una acumulación de habilidad o conocimiento de ese dominio que proviene de esa exposición.

El relato histórico nos hace ver el paso del tiempo, despojado de cualquier intención aleccionadora o didáctica, aunque reveladora de nuestra naturaleza. Coincido con Luis Villoro, cuando afirma que “el interés por explicar nuestro presente expresa justamente una voluntad de encontrar a la vida actual un sentido”. Dicho de otra manera: a la pregunta sobre qué es la historia, podemos contestar que se trata de un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado.