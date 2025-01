Crónica de un cambio imaginario sucede cuando se deja “atrás al neoliberalismo para transformar la vida pública”, como reza el plan de desarrollo, para centrarse “en la rearticulación económica y moral. Partimos de la tesis de que la economía forma parte de nuestra sociedad, de modo que toda realización económica es también una realización de la sociedad. Una ciencia económica que se respete tiene que ser economía y moral, es decir, economía moral, realización económica del ser humano o realización de la humanidad”.

El tianguis sabatino de la capital tlaxcalteca es más que un espacio comercial; es el ágora moderna donde las verdades oficiales se confrontan con la realidad cotidiana. Entre puestos de verduras, el aroma del café de olla y el bullicio característico, se reúne cada semana la familia más parlanchina del mercado, mientras los rayos del sol se filtran entre las lonas multicolores que cobijan siglos de comercio tradicional.

Este tianguis, heredero de los antiguos tianquiztli prehispánicos, es testigo de cómo las promesas de transformación económica chocan con la sabiduría ancestral del comercio local. “Tianquiztli, tiankistli”, murmura Tránsito, “el mercado sigue siendo el mismo, aunque le cambien el nombre.”

En este espacio milenario convergen Sábila, la contadora escéptica; Teutila, la optimista vendedora de tamales; Jicoténcatl, el profesor universitario jubilado; Margarito, el comerciante progobiernista; y Tránsito, el patriarca observador que todo lo analiza. Entre el aroma de los tlacoyos y el café de olla, los pregones se mezclan con debates sobre índices de competitividad y tasas de crecimiento.

El espejismo del empleo

“¡Tlamati, tlamati!” (¡Compren, compren!), grita Margarito mientras acomoda sus nopales. “Ya ven cómo ha crecido la economía. El informe dice que tenemos más de 117 mil empleos formales. ¡Eso sí es transformación!”

“Y no solo eso”, agrega entusiasmado, “el ingreso laboral per cápita aumentó 51 por ciento desde 2019. ¡Ahora sí hay progreso!”

Jicoténcatl, ajustándose los lentes, responde con sorna: “¿Cuál transformación? Si la informalidad sigue arriba del 69 por ciento. Es como decir que cambiamos el tlacuache por el coyote. Además, ¿ya viste que el salario promedio apenas llega a 478 pesos diarios? Como decía mi abuelo: ‘Tlaxtlahuilli amo quipanohua necuiltonolli’ (el pago no alcanza para la riqueza).”

Sábila, mientras revisa las cuentas de su pequeño negocio, interviene: “Y no olviden que la mayoría de esos empleos son en las maquiladoras. El 42.4 por ciento de la población tiene ingresos por debajo de la canasta básica. ¿Eso es dejar atrás el neoliberalismo? Me suena más a lo mismo, pero con diferente discurso.”

“Pero ahora hay más oportunidades”, defiende Teutila. “Mi sobrino encontró trabajo en una de esas nuevas empresas. Y dicen que la pobreza laboral ha disminuido seis puntos porcentuales.”

“Sí, con contratos temporales y sin prestaciones”, replica Jicotencal. “Como decimos en náhuatl: ‘Teixcuepaliztli’ (engaño con apariencias). ‘Cualli tequitl quitemoa cualli nemiliztli’ (buen trabajo busca buena vida), pero aquí seguimos esperando.”

La danza de las inversiones

“Las inversiones están llegando”, insiste Margarito, mostrando el periódico local. “Miren, 28 nuevas empresas en 2024. ¡Hasta BMW viene! Y la inversión extranjera directa alcanzó los 311.4 millones de dólares en 2023.”

Sábila suelta una risa contenida: “¿Y de qué nos sirve tanto ‘progreso’ si seguimos siendo uno de los estados con salarios más bajos? La Ciudad Industrial Xicoténcatl presume sus números, pero ‘in tomin amo tlahtoa náhuatl’ (el dinero no habla náhuatl). Es la misma estrategia neoliberal: atraer inversión a costa de mano de obra barata.”

Tránsito, pelando una mandarina, agrega: “Es curioso que presumamos haber subido al lugar 23 en competitividad, pero seguimos dependiendo de las mismas políticas económicas de siempre. Como dice el dicho: ‘In tequitl amo quipia ixtli’ (el trabajo no tiene rostro).”

“Pero ahora tenemos el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala”, argumenta Teutila. “Están dando créditos a los pequeños comerciantes y artesanos. Ya hay más apoyo para la economía local.”

“¡Ay, prima!”, responde Jicoténcal. “En tres años apenas han dado 5 mil 443 créditos con 156 millones de pesos. Con más de un millón de habitantes, eso es como querer llenar el Zahuapan con un pocillo de agua.”

El mito del desarrollo social

“Lo importante es que ahora hay más apoyo para los que menos tienen”, insiste Margarito. “Ya no es como antes. El gobierno presume que somos el estado con más ganaderías de toros de lidia.”

“¿No es como antes?”, cuestiona Sábila. “El 79 por ciento de las viviendas propias se sigue comprando con recursos propios, no con apoyos gubernamentales. ‘In calli amo mochihua ica tlahtoltin’ (la casa no se hace con palabras). Los programas sociales son los mismos, solo les cambiaron el nombre.”

“Y mientras tanto”, agrega Jicoténcal, “la gente sigue emigrando porque no hay trabajos bien pagados. El 63.3 por ciento de quienes rentan lo hacen porque no tienen acceso a créditos o porque la renta es más barata que una hipoteca.”

Tránsito, quien ha escuchado atentamente, interviene: “Es como el dicho: ‘Yancuic tlatoani, zan ye inon tlanahuatilli’ (Nuevo gobernante, mismas reglas). La transformación es como el atole: mucha espuma, poco contenido.”

El mismo tlacuache, diferente madriguera

Al caer la tarde, mientras recogen sus puestos, la familia reflexiona sobre los tres años de “transformación”. Tránsito resume el sentir general: “Como decía mi abuela: puedes cambiar el metate por la licuadora, pero si no tienes qué moler, ¿de qué sirve? ‘In yancuic tonalli amo quipatlaz in huehue nemiliztli’ (el nuevo sol no cambiará la vida vieja).”

Entre risas y suspiros, la familia se despide hasta el próximo sábado. La “transformación” sigue su curso en las estadísticas oficiales, pero en el tianguis, como en tantos otros rincones de Tlaxcala, la vida continúa su ritmo ancestral, inmune a los discursos y las promesas de cambio. Como dice el dicho náhuatl: “In xochitl in cuicatl” (flor y canto), pero esta vez parece más bien “In tlapactli in zanatl” (propaganda y ruido).