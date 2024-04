CROM ha logrado incrementos salariales de 6 a 12 por ciento este año: García 

Los sindicatos de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) han logrado incrementos salariales de 6 a 12 por ciento en el presente año, reportó el dirigente estatal, Enrique García Peregrina, quien mencionó que en este inicio de año no ha habido problemas en los centros laborales.

“La mayoría de los empresarios son maquiladores y en la CROM tenemos buena relación con los patrones porque los dirigentes regionales salen de abajo, no son puestos desde arriba, sino desde abajo. Entonces, los empresarios conocen a los líderes y hay buena relación, buenos tratos y estamos haciendo un esfuerzo, ahí vamos saliendo”, refirió en entrevista.

García Peregrina especificó que han logrado incrementos salariales de 6, 7, 10 y 12 por ciento. “No ha habido cierre de empresas porque ha habido entendimiento. Ya no se pueden sacar grandes porcentajes porque la empresa no aguanta con la situación tan difícil que está”.

En el presenten año, la CROM ha cerrado negociaciones con siete empresas y conforme se va venciendo la vigencia de los contratos se van renovando en el transcurso del año, “las revisiones no son de golpe todas, ahí vamos”

A la fecha, esta organización obrera tiene 7 mil 500 agremiados “en las fábricas” y con los maestros y comerciantes suma una membresía superior a los 10 cromistas.

Respecto del pago de utilidades para mayo próximo, dijo que aún no abordan este tema al interior de la central obrera, pues el 11 y 12 de mayo se llevará a cabo la convención nacional y están orientadas las pláticas en este tema.

Mientras que para el 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, anticipó que no desfilarán los cromistas en la entidad, sino que harán un acto en las Escalinatas de los Héroes de la capital a las 8 horas y colocarán una lona de gran tamaño en la sede de la CROM en la que se expondrán las demandas de la clase obrera.

“No sé por qué, quién tendrá la culpa, pero se está perdiendo la historia de lo que tenemos. Entonces, para qué hacemos tanta fiesta, gastos y todo, porque primero es un homenaje a los mártires, pero también es como un respeto al gobierno, pero para qué si ya se volvió un relajo”.

Por tanto, no se va a desfilar y, en su lugar, se llevará a cabo un acto en las Escalinatas nada más con comisiones y se colocará un desplegado en el edificio sindical. “De las demandas, antes era la canasta básica, pero hoy la canasta básica esta pulverizada, está todo bien caro. Los servicios, la gasolina, todo está bien caro, en serio”.