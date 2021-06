CROM reportó el cierre de dos maquiladoras a causa de la crisis por el Covid–19

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) reportó el cierre de dos empresas maquiladoras en Chiautempan con la pérdida de 300 empleos por problemas económicos derivados de la pandemia de Covid-19 y, además, un caso en el que no hubo reparto de utilidades en una industria textil de Santa Cruz Tlaxcala en mayo pasado.

Enrique García Peregrina, secretario general de la CROM en Tlaxcala, informó lo anterior y también mencionó que por la crisis de la pandemia una empresa textil en Panzacola tuvo paros técnicos, pero ya reinició operaciones y en Tlaxco tres maquiladoras cerraron de manera temporal y ya también retomaron actividades.

“De ahí en fuera todo bien, el pago de utilidades todo bien. En la CROM trabajamos de manera diferente que la CTM y CROC. Aquí hay autonomía y democracia interna de los sindicatos. Los sindicatos manejan su economía y ellos las reciben sus cuotas sindicales, entonces uno no se mete si no tienen problemas y hasta ahorita nada, salvo el caso de una maquiladora de Santa Cruz Tlaxcala”, refirió García Peregrina en entrevista.

Especificó que en esta empresa fue necesario acudir a las instalaciones para explicar a los trabajadores que no era una negativa de parte del patrón, sino que la carátula fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda no arrojaba utilidades, de manera que al final entendieron que no era una situación de su empleador.

A la fecha, la CROM tiene alrededor de 35 contratos colectivos de trabajo en Tlaxcala y más de 7 mil agremiados en las fábricas, “porque la crisis por la pandemia nos pegó en dos y no hemos tenido más empresas”.

Y es que se cuestionó cómo es posible que la CROM no haya tenido nuevos contratos colectivos con las empresas que se instalaron en Tlaxcala en el sexenio de Mariano González Zarur y ahora en el periodo de Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Tlaxcala creció, hay más empresas en Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I, II y III, pero a mí no me dieron ni un contrato ni con Mariano ni con Marco. Para mí no tengo gobernador, ni siquiera una audiencia me ha dado, pero tampoco se metieron conmigo”. “No crecimos porque el gobierno atraía a los empresarios y decía a quién se les daba (los contratos colectivos), se los dieron a CTM y CROC”.

Incluso, observó que por eso la Confederación de Trabajadores de México (CTM) presume que tiene 16 mil o 17 mil trabajadores, “porque a ellos les dieron los contratos, no me interesa, vamos bien y estamos bien solos”.

Puntualizó que en la empresa Ermo Industrial de Tlaxco la plantilla creció de 300 a 600 trabajadores y en Resirene también aumentó el personal, pero es porque han crecido las plantas y no porque la CROM tenga nuevos contratos colectivos.