CROC emplazó a huelga a Amatech por violaciones al contrato; ya iniciaron las pláticas

Después de la elección del nuevo comité sindical en la empresa Amatech el pasado viernes, el dirigente local de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi informó que se presentó un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo para el próximo 27 de junio.

No obstante, refirió que ayer lunes ya se instaló una mesa de diálogo entre la nueva representación sindical y directivos de la empresa, con la finalidad de atender los puntos del emplazamiento a huelga, entre los que citó la reinstalación de trabajadores, la falta de pago de tiempo extra, de utilidades y prima vacacional, así como el cumplimiento de los periodos vacacionales.

Vale citar que el pasado viernes se llevó a cabo la elección del nuevo comité sindical en la empresa Amatech, la cual ganó Alejandro Grande Cruz, de la planilla roja, con mil 121 votos.

Ese día, trabajadores acusaron que supuestamente una persona de nombre Andrés, quien era el representante sindical y que fue desconocido a raíz del problema por el pago de utilidades en mayo pasado, habría realizado detonaciones con arma de fuego en la parte exterior de la empresa.

Sobre este asunto, el dirigente estatal de la CROC refirió que el proceso de elección del nuevo comité sindical se realizó conforme lo marca la ley con voto libre, directo y secreto. “Los compañeros participaron con gusto y asistieron para elegir a su comité en un ambiente de democracia sindical”.

Respecto al incidente de las detonaciones con arma de fuego, expuso que ese día él se encontraba en el interior de la empresa para instalar las casillas y “la verdad es que no vi nada, no sé qué sucedió, no puedo decir nada a detalle que haya pasado porque no lo vi, aunque sí se ve que sucedió porque los medios de comunicación lo reportaron. Entonces, la empresa es la que debe interponer la denuncia por lo que haya sucedido”.

Hernández Xolocotzi mencionó que ya fueron reinstalados 12 trabajadores y a otros se les dio su liquidación conforme a la ley en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

“Ambas partes ya empezaron a platicar desde ayer lunes a fin de ver cómo van a destrabar los problemas y si la empresa da respuesta, tendrá que desistirse el movimiento de huelga, si no darle para adelante. La revisión de incremento salarial es hasta agosto, ahorita lo que se demanda es violaciones al contrato colectivo como son despidos injustificados, la falta de pago de tiempo extra, de utilidades y de prima vacacional. Es una serie de situaciones que están dentro del contrato que no se cumplían”, concluyó.