CROC acelerará la legitimación de contratos colectivos; sólo lleva uno de 37

El dirigente estatal croquista, Justino Hernández Xolocotzi reconoció que debe acelerar los trabajos para legitimar los contratos colectivos de trabajo ante la autoridad laboral, pues a la fecha sólo lo ha hecho en uno de los 37 que tiene esta central obrera en Tlaxcala.

En entrevista, refirió que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) logró la legitimización del contrato colectivo de trabajo en la empresa Zentrix con cerca de 900 votos a favor y sólo 37 en contra.

Hernández Xolocotzi refirió que hay algunos sindicatos que tienen miedo a la legitimación de los contratos, pero “donde yo estoy no tengo problema porque siempre hemos buscado realizar el trabajo personal, de escuchar a los compañeros, ser solidarios en sus problemas de salud y de familia. Cuando tú haces esa práctica, la gente siempre está contigo”.

Indicó que siempre hay que tener oídos abiertos hacia los agremiados, pues hay algunos dirigentes que están a distancia y creen que van a caer en la trampa después de la desatención que han tenido.

En el caso de Zentrix, dijo que se emocionó al ver la aceptación de la base trabajadora, pues previo se hicieron varios ejercicios de comunicación para explicar qué se iba a hacer, por qué se iba a hacer, pues el artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo establece como se deben hacer las cosas.

“Ahí está el resultado, nada más tuvimos 37 compañeros que no estuvieron de acuerdo, lo cual es natural como en todo, debe haber alguien que no le gusta, no le agrada o no le entendió, pero no pueden equivocarse casi 900 trabajadores”.