Critican sindicatos y organizaciones aumento de un peso a la tarifa en la parada mínima del pasaje

El incremento de un peso a la tarifa en la parada mínima de pasaje autorizado por el gobierno del estado no solo afecta el bolsillo de la clase trabajadora, sino que no corresponde a la calidad del servicio que deben prestar los concesionarios del transporte público, criticaron integrantes de organizaciones sindicales y sociales.

Lamentaron que la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros haya decidido autorizar ese aumento sin haber tomado en cuenta el sueldo que gana una buena parte de los trabajadores, que apenas es suficiente para sus necesidades básicas diarias.

El pasado 22 de diciembre, la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) informó que, a través de la Dirección de Transportes, acordó con concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros en el estado, el ajuste de un peso a la tarifa en la parada mínima y 0.35 centavos por kilómetro adicional de recorrido.

El aumento, que no se había autorizado en los últimos cinco años—cuatro de ellos de gobierno priista–, comenzó a aplicar a partir del viernes anterior.

Preguntados sobre su opinión al respecto, Agustín Sánchez Corona, asesor de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Sociales Democráticas (Ceosd), consideró necesario hacer una revisión de las concesiones otorgadas para la prestación del servicio de transporte público.

Las que están vigentes, observó, “tienen más de 40 años y se otorgaron para romper los monopolios que habían, en ese momento el ex gobernador Tulio Hernández entregó permisos familiares para que se autoemplearan, esa era la idea, pero eso no ha cambiado, lo único es que ya no son para el autoempleo, porque el concesionario compró más unidades y ahora ya tienen trabajadores”.

Sin embargo, denunció que existe una explotación laboral en el sector, pues los conductores no tienen ningún derecho y trabajan a destajo, es decir, deben entregar una cuota diaria a sus patrones para seguir operando.

“Además, los permisionarios se resisten a hacer el cambio de unidades, pero sí vemos que ellos cambian de coche cada año, coches nuevos para ellos, pero para el servicio público no quieren cambiarlos, quieren que tengan 10 o 15 años”.

Sánchez Corona consideró que esta situación amerita la intervención del Estado y fomentar la participación de los sectores privado, público y de cooperativistas para mejorar el servicio de transporte público, pues se sigue prestando con unidades de hace 40 años, que son para carga modificadas para llevar a pasajeros.

“Cada año piden aumento (a la tarifa), ahora ya se los concedieron, pero el problema es que no hay un mejoramiento en el servicio, pues, aunque el reglamento dice que tienen que dar el servicio hasta una hora de la noche, como ya no hay pasajeros ya no lo hacen; además, no hay unidades en rutas que no son rentables, pero eso debe garantizarlo el gobierno”.

Por su parte, José Leonardo Pérez Bravo, del Sindicato Nacional de Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Sinadoco), cuestionó el aumento a la tarifa del transporte público de pasajeros, pues “aunque sea un peso, sí afecta el bolsillo de la base trabajadora que gana el salario mínimo, que ni alcanza para lo que dice”.

En el caso del magisterio, abundó, hay docentes que tienen que transbordar varias unidades para llegar a sus centros de trabajo de lunes a viernes “y ahora con este incremento va a ser más complicado, pues en ir o venir ya se gastó buena parte del sueldo. Aparentemente para los dueños de las combis no es nada un peso, pero para nosotros sí”.