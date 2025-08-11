Critica PRI a Homero Meneses por distraerse en aspiraciones política

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez, consideró que el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, debería concentrarse de tiempo completo en su encargo y no desviar su labor en actividades de promoción política con miras a la gubernatura de Tlaxcala.

En conferencia de prensa, el dirigente priista señaló que el servicio público, y particularmente el sector educativo, demandan planeación, estrategia y altura de miras, sin que sus responsables se distraigan en aspiraciones personales.

“Yo creo que por eso le pagan. Debería estar de lleno completamente en el Estado. La educación es el tema fundamental del sistema mexicano… nuestro sistema requiere que quien se dedique a la educación tenga claridad y planeación”, subrayó.

Padilla Sánchez sostuvo que los tlaxcaltecas merecen una educación de calidad y que quienes dirigen las instituciones deben enfocarse exclusivamente en ello, amén de que criticó que actualmente no existan mecanismos de medición de la calidad educativa tras la desaparición de organismos autónomos, lo que, dijo, dificulta evaluar el desempeño de las autoridades.

Lo anterior ante el activismo y una serie de acciones y estrategias que ha diseñado el funcionario estatal con miras a posicionarse entre el electorado para buscar la candidatura al gobierno del estado.

Por ello, aseguró que el PRI se mantendrá vigilante del actuar de los servidores públicos estatales y no descartó presentar denuncias formales por actos anticipados de campaña, aunque advirtió que su partido esperará a que éstos se configuren plenamente conforme a la ley.

De igual forma y como ocurre cada semana, el líder estatal priista se sumó a la exigencia nacional de su partido para que se sancione al exgobernador de Tabasco y actual senador de la República, Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Padilla Sánchez dio lectura al pronunciamiento que le ordena replicar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en el que se acusa que López Hernández, como gobernador y como secretario de Gobernación, habría protegido a grupos delictivos, entre ellos el cártel

conocido como “La Barredora”, lo que mantiene a Tabasco en una grave crisis de seguridad.

“El PRI denuncia los pactos de actores políticos de Morena con el crimen organizado. Adán Augusto es señalado a nivel internacional como protector de ese cártel… su nombre aparece una y otra vez en investigaciones por sus presuntos vínculos criminales”, citó.

Asimismo, informó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus nexos con cárteles mexicanos y su relación con políticos de Morena.

“Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, leyó Padilla, al referir que la postura forma parte de un posicionamiento simultáneo emitido por el CEN en todo el país.