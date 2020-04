Crisis y salidas

Desde el inicio de la pandemia, surgieron todo tipo de hipótesis sobre su origen, los objetivos perseguidos con esta catástrofe sanitaria global sin precedentes. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que ella ha venido a derrumbar todas las certezas que aparentemente sostenían el modelo de civilización predominante desde la Revolución Industrial: con el conocimiento racional y las invenciones técnicas, el ser humano somete a la naturaleza para explotarla y obtener de ella los recursos para llevar una vida de confort y consumo siempre crecientes y carentes de toda consideración ética o trascendente: el objetivo de la vida es acumular y consumir, sin importar el costo.

El modelo impuesto bajo el concepto de “desarrollo”, rompió desde hace tiempo el delicado equilibrio de los ecosistemas que hicieron posible la vida sobre el planeta durante milenios: el calentamiento global, el cambio climático y el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, son algunos de los síntomas inequívocos de que la tierra está enferma. Está siendo atacada y destruida por un parásito, el ser humano, que de racional se ha transformado en irracional, al poner el “tener” como fin de su existencia, en lugar del “ser”.

La emergencia sanitaria, deliberada o no, no sólo está enjuiciando radicalmente nuestro modelo civilizatorio, sino también y, sobre todo, nuestras convicciones y valores: ante la epidemia vemos surgir gestos y acciones de solidaridad entre las personas que se redescubren como integrantes de una comunidad orgánica en la que lo que le afecta al otro, me afecta a mí mismo, derrumbando el mito–dogma capitalista del individualismo, pero al mismo tiempo vemos a personas aterradas, regresando a los instintos primitivos de supervivencia que agreden a médicos y enfermeras, por temor a que los contagien.

Todo se está moviendo, todo está cambiando ¿Hacia dónde? Eso dependerá de cada uno de nosotros. Desde hace meses, Slavoj Zizek, filósofo esloveno, percibía la crisis como el final del capitalismo y el paso de las sociedades hacia un comunismo reinventado, es decir, diferente de las caricaturas autoritarias y burocratizadas que conocimos en el pasado, pero en el otro extremo, su homólogo coreano, Byung Chul Han, percibe el paso hacia un sistema ultrareforzado y más radicalizado del capitalismo neoliberal, más salvaje, depredador y dictatorial que nunca.

Entre estos dos extremos puede darse toda una variedad de modelos que tiendan a darle prioridad e importancia a todas las formas de vida sobre el planeta, o bien al capital y a la acumulación de ganancias, a costa de lo que sea. Ya sabemos quienes, sin duda, continuarán la defensa de sus intereses pregonando que sin la economía de mercado el mundo se hundirá, que perderemos bienestar y comodidades, se perderá el sagrado derecho de la libre empresa, la seguridad del empleo, las “conquistas democráticas” y, sobre todo, la certidumbre de un “modelo probado”, que es el único posible.

La primera opción, reinventar otros modelos posibles, aunque es la única que puede salvarnos y llevarnos a otro nivel de conciencia y de vida más humana, es la más difícil, puesto que implica trabajar con una conciencia clara de lo que no queremos, trabajar en equipo, en comunidad y no de manera individual, reavivando esos valores que son menospreciados y combatidos por el mercado. ¿Significa eso que renunciemos a los adelantos tecnológicos? Tal vez no, pero siempre y cuando se mantenga una relación más equilibrada entre el ser humano y la naturaleza, y entre todos los seres humanos entre sí. Nunca como ahora es urgente reflexionar sobre el decrecimiento, sobre el verdadero sentido de la vida humana. De nosotros solo depende qué nuevo tipo de sociedad queremos; la crisis por sí misma no va a cambiar nada, pero sí puede abrirnos los ojos para ver mejor la realidad que esconde el modelo neoliberal.