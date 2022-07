Criminalización institucional contra las mujeres

Constantemente hemos escuchado y leído declaraciones de las autoridades estatales sobre “recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Mediante boletines se informa sobre algunas de las acciones que se han realizado para atender el contexto de violencia extrema que se vive en Tlaxcala; sin embargo, no necesariamente ha sido mostrado el nivel de riesgo que enfrentamos las mujeres, pues la política de Estado ha sido negar esta realidad.

En todo México se promete investigar para llegar a la justicia y, sin embargo, las acciones siempre van dirigidas a descartar el feminicidio, no a la acreditación de las razones de género conforme al tipo penal, la justicia sigue impartiéndose desde el machismo y la misoginia; estos boletines institucionales responsabilizan, revictimizan y criminalizan a las mujeres por encontrarse en esos lugares, en esas situaciones.

Hemos conocido de muchos casos en nuestro país donde las investigaciones se dirigen hacia la vida personal de las mujeres, justificando y favoreciendo a los feminicidas, no crean las condiciones para prevenir estos asesinatos y tampoco cuentan con los mecanismos necesarios para que las familias accedan a la justicia.

Peor aún, las promesas siguen a la orden del día, tan solo en el caso de Ana Laura, la misma gobernadora de nuestro estado aseguró que no habría carpetazo, que las investigaciones seguían para “determinar si era feminicidio”; el 4 de junio la línea de emergencias 911 recibió una llamada por restos de un cuerpo localizado en el municipio de Xaloztoc, afirmando días después que se trataba de Ana Laura, del municipio de Huamantla y quien se encontraba desaparecida desde el 4 de abril y que la familia informó sobre la pasividad institucional, las negligencias y omisiones que aumentaban los riesgos de localizarla con vida.

Que dicho sea de paso, las autoridades se jactan de “haber localizado”, cuando no son éstas quienes encuentran los cuerpos, siempre es la ciudadanía quien informa a las autoridades mediante llamadas, pues la pasividad con la que actúan las instituciones para atender el contexto feminicida es evidente.

A pesar de estas declaraciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que mantiene una sola carpeta de investigación por el delito de feminicidio en lo que va del año, el caso de Ana Laura, junto con otros tres más, no se está investigando con perspectiva de género; así pretenden recuperar esa confianza, cuando niegan los derechos más básicos a las mujeres, el derecho a la vida, a la seguridad, a la verdad, a la justicia.

Incluso a nivel nacional se ha dado a conocer la forma en la que las autoridades tratan los feminicidios en el estado, con indolencia, misoginia y con mentiras; mediante una nota de El Universal se cuestiona la forma en la que el mismo titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Max Hernández Pulido, informa en sus redes sociales que una mujer, asesinada en el municipio de Tepetitla, “murió tras participar en una riña”, violando el artículo 5 de la Ley General de Víctimas que establece que uno de los principios bajo los que deben actuar servidores y servidoras públicas es el de buena fe, que a la letra dice: “los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima”; así como el principio de no criminalización, “las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos”.

No sólo es evidente la ausencia de perspectiva de género en las instituciones estatales para atender los delitos contra las mujeres, sino que los permanentes hechos violentos en nuestro territorio siguen evidenciando el actuar inadecuado y omisión del marco normativo local, nacional e internacional; se sigue tratando como un chiste la violencia feminicida, se envían mensajes sin sentido, sin ningún compromiso, sólo por presión y por cumplir con un mínimo con los estándares de sus obligaciones.

Peor aún, los feminicidas actúan con la aquiescencia del Estado, ninguna institución actúa en favor de las víctimas y de las familias, es más, sus posicionamientos e interés están en otros asuntos que de fondo no cambiarán las condiciones de desigualdad e inseguridad para niñas y mujeres; la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado por el uso de uniforme único para estudiantes de educación, asegurando que “garantiza y privilegia el interés superior de la niñez”; sin embargo, en ningún momento esta institución se ha pronunciado por el interés superior de niñas y niños en orfandad debido a los feminicidios, no se les acompaña durante los procesos judiciales, tampoco se ha pronunciado contar con programas para su atención y la disminución de los impactos que esto deja en sus vidas.

El seguir tratado los feminicidios como homicidios dolosos, culposos, suicidios o accidentes, es mantener actitudes misóginas de las autoridades que han asegurado tener perspectiva de género, que han tomado como discurso la Alerta por Violencia de Género y que de fondo no han actuado en modificar realmente este contexto; se mantienen actitudes de burla al comprometerse públicamente a actuar en favor de las víctimas y de aplicar las leyes y sentencias en la materia, pero que no ha pasado nada cuando las audiencias se difieren y protegen a un feminicida confeso.

No sólo es necesario contar con leyes y normas efectivas, sino que con servidores y servidoras con la capacidad de conocimiento especializado para atender y prevenir las violencias contra las mujeres, que sean sensibles a las condiciones de desigualdad y misoginia presente en todos los ámbitos, es necesario modificar las prácticas de violencia institucional que permanecen administración tras administración, violando la ley; siendo, en gran medida, causantes de la impunidad e injusticia que prevalece en México, apostando por una política de Estado criminal contra las mujeres y defensoras de derechos de las mujeres.

*Colectivo Mujer y Utopía

[email protected]