Programa de crédito anunciado por Mena era lo que esperaban los comerciantes: Canaco Apizaco

Los agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Apizaco ya realizan los trámites para acceder a los préstamos que dará el gobierno estatal de 10 mil a 25 mil pesos a este sector, a efecto de proteger el empleo y evitar el cierre de negocios, informó la presidenta de este organismo, Yolanda Domínguez Vázquez.

El pasado martes, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunció la creación del Fondo para la Protección del Empleo e Ingreso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) por 50 millones de pesos, por lo que el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) otorgará créditos de hasta 50 mil pesos y pospondrá el pago de los financiamientos vigentes hasta agosto, sin recargo alguno, como parte del “Acuerdo por la Defensa del Empleo y del Sector Productivo”.

“Era lo que estaban demandando los afiliados a la Canaco de Apizaco, la gente no pide regalado, no a fondo perdido, sino préstamos, con un porcentaje mínimo de interés, porque la gente está acostumbrada a pagar en este gremio, todos los comerciantes son muy pagadores, aunque no podremos acceder a cantidades mayores a 25 mil pesos porque no todos cumplen con los requisitos para ello”, refirió en entrevista.