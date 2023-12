Creció 11.5% el salario promedio base de trabajadores inscritos en Tlaxcala: IMSS

El salario promedio base de los trabajadores registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala creció 11.5 por ciento de octubre de 2022 al mismo mes de 2023, al pasar de 383.40 a 427.60 pesos, informó el jefe de Afiliación y Cobranza de la delegación, Gustavo Galicia Pérez.

“El salario promedio base no es malo en el estado de Tlaxcala, eso lo hemos comentado con el sector empresarial, pero también tenemos que ver que esos salarios estén bien inscritos en la nómina, porque luego la parte patronal subdeclara y resulta que tú ganas 100 pesos y estás registrado con 50 para no pagar esos impuestos”, expuso en entrevista.

Con el salario promedio base de 427.60 pesos, Tlaxcala se ubica en el lugar 10 en el país, o sea, “no está mal, ahí está el ranking, es bueno el salario promedio que se refleja en Tlaxcala”.

–¿Entonces por qué se habla que las empresas pagan bajos salarios en Tlaxcala?

–Hay que tomar en cuenta que en un momento dado los patrones inscriben a sus trabajadores con un salario mínimo y paulatinamente les van subiendo el salario. Además, hay empresas que traen hasta salarios topes de 25 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) y esos son los que elevan el salario promedio.

“Hay empresas que manejan salarios topes o salarios de 10, de cinco, etcétera, eso ayuda a crecer el salario promedio base”, anotó.

El jefe de Afiliación y Cobranza mencionó que la medianía es de dos a tres salarios que se manejan en las altas de trabajadores ante el IMSS en Tlaxcala, pero observó la importancia de que los patrones registren el salario real que perciben sus colaboradores.

“A veces se paga alguna prestación que tiene que ser integrada y no lo hacen, a lo mejor se paga un bono y la empresa no lo integra, pero llega la auditoría y se detecta que no se ha integrado. O también hay casos de modificaciones de salario y no se dan en su momento esos registros, ahí tenemos diferencias u omisiones que son donde más se dan esas diferencias”.

Además, mencionó que este año se han dado de alta 58 registros patronales, lo que ha permitido llegar a 5 mil 607 en la delegación.

Ello llevó a una recaudación de mil 794 millones de pesos por concepto de cuotas obrero–patronales de enero a octubre de 2023 en Tlaxcala, cifra que representa 255.3 millones más en comparación con el mismo lapso de 2022 y en términos relativos equivale a un crecimiento de 16.6 por ciento.

“Hoy Tlaxcala se está viendo bien en cuanto a números, pues en el tema de recaudación la representación del IMSS en la entidad ocupa el sexto lugar en el ranking del país en cuanto al cumplimiento de metas en esta materia.