Crecieron 5.7% las actividades secundarias de Tlaxcala en febrero de este año: Inegi

Las actividades secundarias de Tlaxcala crecieron 5.7 por ciento en febrero de 2022 con relación al mismo mes de 2021, lo que ubicó a esta entidad con el noveno mayor avance del país, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles al dar a conocer los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

En febrero pasado, los cuatro sectores que mide el IMAIEF registraron números positivos en Tlaxcala, destacando la construcción con un alza de 14.9 por ciento, la cuarta más alta del país.

En el reporte del IMAIEF correspondientes a febrero de este año, 21 entidades tuvieron un comportamiento anual positivo y 11 registraron números negativos. La media nacional fue de un crecimiento de 2.5 por ciento de las actividades secundarias.

En febrero de 2022, las entidades federativas que mostraron un aumento mensual más pronunciado en su actividad industrial fueron Morelos (20.1 por ciento), Hidalgo (14.6), Nuevo León (9.8), Oaxaca (9.6) y Sonora (7.8).

En contraste, los estados con los retrocesos más altos en sus actividades productivas fueron Nayarit con -11.2 por ciento, Puebla con -10.4, Campeche con -8.7, Durango con -5.4 y Aguascalientes con -4.4.

En el desglose de las actividades secundarias de Tlaxcala, el IMAIEF precisa que en febrero de 2022 la minería tuvo un avance de 5.6 por ciento (séptimo más alto del país); la generación, transmisión y distribución de energía, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó 5.1 por ciento (lugar 15); la industria de la construcción creció 14.9 por ciento (cuarto más alto) y la industria manufacturera aumentó 4.3 por ciento (lugar 22).

Vale citar que las actividades secundarias registraron un crecimiento de 3.9 por ciento en Tlaxcala en 2021.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa se elabora con el propósito de ampliar la oferta de información estadística de corto plazo que permita dar seguimiento a la evolución de las actividades secundarias en los estados.

La cobertura del IMAIEF, considerando las actividades que se miden con información directa, es de 90.1 por ciento en promedio. Lo anterior no significa que las actividades que no se pueden medir con información directa no se consideren dentro del cálculo. La estimación de éstas se realiza con información asociada, como en el caso de la minería no concesible, la captación, tratamiento y suministro de agua, el suministro de gas por ductos al consumidor final, así como algunas actividades en la construcción y en las industrias manufactureras.