Crece número de delitos cibernéticos de 51 a 73 en los últimos cuatro meses en Tlaxcala: SSC

Entre los bimestres enero-febrero y marzo-abril, el número de delitos cibernéticos en la entidad subió de 51 a 73 derivado tanto de un mayor número de usuarios de la red de internet como del tiempo que se utiliza dicha tecnología, dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Valiente Hernández.

Observó que tanto el aumento de usuarios como el tiempo que las personas hacen uso de la red es resultado del confinamiento en sus hogares por parte de las familias como medida de prevención contra el Covid-19, situación que a la vez las hace más expuestas ante delincuentes cibernéticos, como también sucede a nivel nacional e incluso internacional.

El titular de la SSC encabezó este jueves una rueda de prensa en el salón Tlaxcala del centro expositor de la capital del estado para dar a conocer las acciones que desarrolla la unidad de la Policía Cibernética de esta dependencia en materia de seguridad durante la contingencia sanitaria contra el Covid-19, sobre todo en el tema de ciberseguridad.

Observó que a partir de las recomendaciones e instrucciones de distanciamiento social por parte de las autoridades de salud, tanto federales como estatales, la dinámica del comportamiento social se ha modificado sustancialmente y ha generado el uso con mayor intensidad del internet y de las redes sociales, “hablamos del uso exponencial de esta tecnología para las clases en línea, para el comercio electrónico, el home office”.

“Un número importante de personas se ha ido sumando al uso del internet, que antes no tenían siquiera ya no la necesidad sino la intención de utilizarlo. Eso es muy bueno porque nos coloca a la vanguardia en el uso de la tecnología, no obstante también conlleva a riesgos, como el estar más expuestos a los ciberdelincuentes”, anotó.

Datos de Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), citó, registran el incremento en el uso de redes sociales del 51 por ciento, “estamos hablando de millones de personas hoy ya inmersas en el uso de las redes sociales”; además, 46 por ciento más en capacitación-educación 22 por ciento en contenidos audiovisuales; 49 por ciento más en contenidos audiovisuales gratis; 13 por ciento más en compras por internet; 13 por ciento más en operaciones bancarias.

Además, “se ha incrementado el comercio electrónico, ya sea por necesidad o por algún otro tipo de interés, pero está considerado que en esta crisis, esta transacción crezca un 60 por ciento”, comentó.

A nivel estatal, Valiente Hernández informó que el desglose de conductas antisociales en el ciberespacio elaborado por la Policía Cibernética de la SSC, da cuenta de un aumento de casos y de tipos de delitos en la entidad, pues mientras que entre enero y febrero se registraron 51 hechos, entre marzo y abril subió a 71.

De los 51 eventos registrados entre enero y febrero, 16 casos fueron de acoso cibernético; 12 de orientación; siete de amenazas cibernéticas; cinco hechos de fraude al comercio electrónico; cinco de extorsión cibernética; dos de pornografía infantil; dos de robo de contraseñas; y dos de suplantación de identidad.

Mientras que en el bimestre marzo y abril se registraron 73 casos; de los que 27 fueron de acoso cibernético; 10 de orientación; nueve de extorsión cibernética; cinco de fraude al comercio electrónico; cuatro de amenazas cibernéticas; tres de suplantación de identidad; tres de fraude al usuario de la banca electrónica.

Además, dos casos de pornografía infantil; dos de acoso de menores; dos de robo de contraseñas; dos de spam; uno de amenazas a menores; uno de difamación de menores; uno de usurpación de identidad de menores; y uno de acceso lógico no autorizado.

“Son casos atendidos que requieren de seguimiento, incluso algunos de ellos, llegan a la formulación de la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Federación o del fuero común”, abundó el funcionario, quien también dio a conocer que el número de llamadas para asesoría o información que recibe la Policía Cibernética se ha cuadruplicado, aunque no todas requieren un seguimiento o que implican generar una carpeta de investigación.

Respecto a grupos o personas que utilizan las redes sociales para convocar al saqueo de negocios y tiendas de autoservicio, Valiente Hernández reveló que en la entidad se ha detectado un solo caso hasta este momento, pero “ni siquiera tenía relación directa con Tlaxcala”, de ahí que rechazó la posibilidad de que se presente un acto de esta naturaleza, pues “además no hay justificación para realizar ese tipo de situaciones”.

También pidió a la población tlaxcalteca a no hacer caso de información falsa sobre presuntas acciones altruistas que ha circulado principalmente por Facebook, como la de una campaña contra el cáncer de mama, cuyos promotores solicitan a las internautas que envíen fotografías de los senos de las interesadas a cambio de un pago de 12 mil pesos.

También alertó sobre una advertencia en las redes sociales en las que presuntamente policía detendrá a las personas que sean sorprendidas realizando actividades injustificadas en las calles, “es falsa, pues no existe en Tlaxcala ninguna medida coercitiva para la gente que no atienda la recomendación de resguardarse en casa”.

No obstante, el titular de la SSC aclaró que si bien dicha advertencia no es real, esto no quiere decir que las personas pueden salir de sus hogares durante la contingencia sanitaria, sino que las exhortó a cumplir con las medidas de sana distancia para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

En este tenor, también dio a conocer que hasta este momento, ningún elemento de la SSC ha dado positivo a Covid-19 y confió en que así continúe el tiempo que transcurra la contingencia sanitaria.