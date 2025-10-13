Crearán partido Construyendo Solidaridad y Paz; no serán rémoras de Morena: Garrido

Tras asegurar que no serán ni rémoras ni damas de compañía de Morena y que tampoco aceptarán cascajo político de otras fuerzas electorales, el exdiputado local y exfuncionario federal, José Luis Garrido Cruz aseguró que la Organización Nacional Construyendo Solidaridad y Paz se convertirá en partido político y que están en la posibilidad de contender solos en la búsqueda de la gubernatura de Tlaxcala en los comicios del próximo año 2027.

En conferencia de prensa, presumió que su agrupación cumplió ya con las asambleas que exige el Instituto Nacional Electoral (INE) y se perfila para obtener su registro como partido político nacional para que a partir del año 2026 inicien con sus actividades proselitistas.

“No seremos rémoras ni damas de compañía de Morena”, sostuvo ante el cuestionamiento de su papel en la escena política estatal, y de paso afirmó que su movimiento no aceptará cascajo político ni arribistas de otras fuerzas. Las puertas están abiertas, pero solo para quienes tengan integridad y compromiso real con Tlaxcala…pero jamás seremos remoras de ningún partido político. Sí creemos en un movimiento y somos parte de un movimiento de transformación en el país, pero tenemos una ideología que defendemos, que cuidamos, que protegemos a los ciudadanos tlaxcaltecas.”, respondió ante los cuestionamientos sobre los intereses de este nuevo partido.

“La gente ya está cansada de los partidos políticos y nosotros también, nosotros también ya estamos cansados de todos los partidos políticos. Sin embargo, sabemos que es el medio para poder transformar Tlaxcala y poder transformar este país. Hay algunos partidos políticos que ya no deberían de existir, por supuesto, y estamos de acuerdo en ello y hoy lo digo puntualmente, este nuevo partido político no viene por presupuesto, por prerrogativas, no viene por los recursos de los mexicanos, venimos para una transformación, por una solidaridad y paz en Tlaxcala”, abundó.

La organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) es una nueva agrupación en México que busca obtener el registro para convertirse en un partido político nacional. Su creación está vinculada al político y diputado federal, Hugo Eric Flores, fundador del extinto Partido Encuentro Social (PES) del cual, Garrido Cruz fue dirigente estatal y diputado plurinominal.

Presumiendo estructura y eficacia, Garrido Cruz reiteró que en Tlaxcala ya concluyeron sus tres asambleas distritales y que su padrón asciende a 2 mil 500 afiliados locales. A nivel nacional, la organización alcanzó 204 asambleas y 116 mil registros ciudadanos, superando los requisitos mínimos del Instituto Nacional Electoral.

“Somos la primera organización en lograrlo en todo el país”, dijo, anticipando que cerrarán el año con medio millón de afiliados y una meta estatal de 10 mil tlaxcaltecas incorporados.

El también exlíder del desaparecido Partido Encuentro Social defendió la nueva etapa política de su grupo y marcó distancia del oficialismo: “Creemos en la transformación, pero no vivimos del perdón del poder público. Este partido no viene por prerrogativas ni por cargos, viene por la solidaridad y la paz de Tlaxcala”.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones personales, Garrido Cruz respondió con su habitual tono soberbio: “No soy el sacrificado ni el bendecido. Si el partido me lo pide, no tendría problema en representar sus siglas (a la gubernatura), pero no es un asunto de ego ni de tiempos”.

Confirmó además que renunció a su cargo en la SEP federal el último día de septiembre, “para dedicarse de lleno al trabajo político”, y rechazó que su familia haya sido beneficiada con posiciones o cargos públicos ni al interior de esta nueva organización, ya que “no tengo parientes en el gobierno. No somos un partido familiar”.

Con la mira puesta en el proceso electoral de 2027, confió en que la próxima reforma electoral federal permita que los partidos emergentes puedan coaligarse, aunque advirtió que, si no ocurre, “Solidaridad y Paz irá sola. Tenemos cartas fuertes, no necesitamos prestados. De aquí saldrá el candidato o candidata a la gubernatura, porque Tlaxcala necesita solidaridad y paz, no simulaciones ni reciclajes políticos. Este movimiento no es un capricho, es una alternativa”.