Creará ITC Red de Espacios Culturales y de Agentes Culturales de Tlaxcala, anuncia Martínez 

Una de las principales acciones de los primeros 100 días de gobierno Lorena Cuéllar Cisneros en materia de cultura será la conformación de la Red de Espacios Culturales y de Agentes Culturales de Tlaxcala, cuyo objetivo será acercar las actividades artísticas a las comunidades.

Tras anunciar lo anterior, el director general del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), Antonio Martínez Velázquez explicó que la conformación de esta red surge como resultado del análisis que realiza el equipo técnico encargado del diseño y creación de la Secretaría de Cultura del estado que comenzará a operar a partir del primer día de enero de 2022.

A través de esa revisión, abundó, se encontró que falta comunicación y trabajo conjunto entre las 11 casas de cultura que pertenecen al instituto, lo que provoca que las familias tlaxcaltecas tengan que recorrer largas distancias para tener la oportunidad de participar y disfrutar de actividades culturales y artísticas.

Es decir, abundó, que habitantes de Altzayanca no tengan que llegar hasta el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) para poder ver una exposición o hasta el Centro de las Artes (Ceart) de Apizaco para tomar una clase de danza, “eso requiere funcionarios que no estén en los escritorios sino en el territorio”, asentó.

“Una de las primeras acciones de los 100 días es conformar la Red de Espacios Culturales y de Agentes Culturales en Tlaxcala para que las 11 casas de cultura que tiene el instituto puedan trabajar de manera conjunta, porque, por ejemplo, hoy no se hablan, la Casa de Cultura de Contla no sabe lo que hace la Casa de Cultura de Zacatelco y ésta no sabe lo que hace la de Ixtenco”.