Deben creadores buscar alternativas para exposición y venta de obras: Abel Benítez

Para el artista plástico Abel Benítez, la contingencia que atraviesa el país por el Covid-19, que obligó a las autoridades a decretar el cierre de espacios públicos por más de 30 días, es un buen momento para que los creadores jóvenes y con trayectoria reflexionen y busquen alternativas adicionales a los museos y galerías de arte para la exposición y venta de sus obras.

De esas opciones destaca la red de internet y las redes sociales, pues además de que no requieren de mucha experiencia para su uso, pueden generar muy buenos resultados para la promoción y venta de obras tanto a nivel estatal y nacional, como en el ámbito internacional.

Sin embargo, para el también dos veces ganador del Premio Estatal de Artes Visuales en 2007 y 2015 en las categorías de pintura y video arte, es necesario que los gobiernos apoyen a los artistas, pues observó que se trata de un sector vulnerable ya que la mayoría no tiene un empleo formal que les garantice ingresos para subsistir sino que viven de la venta de sus obras.

Pero esa posibilidad se complica con las medidas implementadas por los gobiernos federal y estatal para contener el contagio y propagación del Covid-19 en el país, pues entre ellas está el cierre de museos y galerías y evitar salir de las casas si no es necesario.

“Creo que esta circunstancia nos está obligando a transformar nuestra visión y forma de trabajo, creo que ya no va a ser igual y a partir de esto todos debemos ponernos las pilas y ver nuevas formas de subsistencia. En este caso, va a ser muy, muy importante ver estas nuevas posibilidades que ofrecen las plataformas en línea, donde se vende arte en línea. Creo que son importantes”, expone el creador en entrevista vía telefónica con La Jornada de Oriente.

“Puede que exista una retroalimentación, pero depende del punto de vista que quién lo vea. Hay muchos artistas que están acostumbrados a exponer en galerías y museos y ahora tienen que ver la forma de hacer visible su trabajo en galerías virtuales, y esta forma va a potencializar y los va a meter en este mundo globalizado y su obra se verá no solo en Tlaxcala, sino en cualquier parte del mundo. Este es el lado positivo que yo veo de esta crisis”.

El cierre museos y galerías y cualquier espacio público, tal vez, advierte, provoque que se pierdan potenciales clientes que dejarán de ver sus creaciones, pero “van a ganar visibilidad en el espacio virtual donde muchas personas pueden conocer sus obras y también las pueden vender. Yo he vendido tanto en espacios virtuales como en públicos”.

Abel Benítez, quien colabora en La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas de la Secretaría de Cultura federal, considera que los artistas jóvenes son quienes ya están acostumbrados a los espacios virtuales, pero “generaciones más delante de la mía, siento que hubo una resistencia hace muchos años, pero ahorita ya se están integrando porque ven que es una plataforma que da muchos resultados”.

Pero, atajó, la efectividad de la tecnología depende de la habilidad del artista en su manejo. “Es igual que el mundo real, donde también tienes que moverte, tienes que platicar con la gente, cuidar a tu clientela, por así decirlo. En el mundo virtual es igual, solamente cambia un poco de forma”. En su caso, la venta de sus obras lo hace tanto a través de exposiciones en galerías como en las redes sociales.

“Ahora que se abrió la Galería de Arte de Tlaxcala, que es específicamente para artistas locales para que vendan su obra, tuve la oportunidad de que mucha gente vio mi obra en ese lugar y me contactó de manera virtual para preguntarme algunas cosas, pedirme alguna rebaja o hacerme una petición específica sobre una obra. Es relativo, a veces se mezclan ambos mundos y los dos me han funcionado, no puedo descartar uno u otro y ahora con esta situación, no nos quedan muchas opciones y tenemos que trabajar de esta manera”.

Respecto de la cuarentena implementada en el país, Abel Benítez revela que no le implica mayor problema, pues está acostumbrado pasar temporadas aislado socialmente para la producción de obras.

“Los artistas plásticos o visuales generalmente vivimos en aislamiento, en cuanto a la creación de obra plástica. Por ejemplo, estas temporadas de Semana Santa u otras, que no tengo que salir a dar clases y cosas así, las aprovecho para estar encerrando pintando. Me puedo pasar días pintando, hago mis propias cuarentenas internas”.

Insiste que el distanciamiento social “no me afecta tanto, porque estoy acostumbrado a este aislamiento para poder crear”. Considera que quienes se dedican a las disciplinas plásticas o musicales el aislamiento no les perjudica, pues implica “un trabajo más individual e introspectivo y para el artista es lo más normal”.

Pero, por otro lado, comenta que también trabaja con colectivos con participaciones colaborativas y “ahí siento que sí hay una afectación en cuanto a esta cercanía con las personas, sobre todo en cómo generar proyectos que ayuden o incidan en determinados aspectos, ya sea para públicos específicos o comunidades. Como que este tipo de proyectos colaborativos, sí se ven afectados un poco, pues no es lo mismo trabajar a través de videoconferencias que en el campo, hacer una revisión conjunta”.

Respecto a la posibilidad de que los gobiernos apoyen a los artistas ante la contingencia sanitaria, dijo tener conocimiento de que la Secretaría de Cultura federal ya implementó algunas acciones en respaldo a este sector.

“Me parece que ese programa ya salió, donde, por ejemplo, quienes ya están trabajando en propuestas se les va adelantar su pago y se queda pendiente su trabajo hasta que pase la contingencia. También han sacado varias convocatorias para que los artistas se involucren y tengan recursos”.

Consideró que los artistas son un sector vulnerable en esta pandemia, pues la mayoría no cuenta con un trabajo formal que les asegure un ingreso, “creo que es un público que se debe atender y, en este caso, los invito a que vean las convocatorias que lancen las autoridades y participen”.

Y también “que creen una carpeta virtual de su obra, estar más visibles en sus redes sociales. He visto las páginas de facebook de varios colegas y veo que de tantas publicaciones que hacen les preguntan por el precio de sus obras. Muchas veces no necesitan mucha experiencia en internet, con el simple hecho de estar en las redes sociales, publicando, venden su obra. No es mucha ciencia”.