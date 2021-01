Covid obstaculiza a mujeres acceso a la justicia y acentúa deficiencias institucionales: defensoras

La pandemia de Covid-19 ha impactado en el crecimiento de las violencias sexual, familiar, cibernética y trata de personas contra mujeres y niñas; además, ha agravado deficiencias en la implementación de órdenes de protección, del protocolo Alba y de la respuesta por parte del servicio de emergencia 911; ha obstaculizó el acceso a la justicia y a los servicios de salud, expusieron defensoras de derechos humanos de 17 estados, entre ellos, Tlaxcala.

En el foro virtual “Violencia contra las mujeres en tiempos de Covid-19”, organizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Refugios y Católicas por el Derecho a Decidir A.C., la mayoría de integrantes de organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mostraron que estos estados enfrentan situaciones similares en cuanto a agresiones cometidas hacia la población femenina.

Atziri Ávila, del OCNF, destacó que la violencia comunitaria no ha cesado, “pensamos que los grupos delincuenciales iban a dejar de actuar, pero la verdad es que no es así. Las cifras oficiales son un indicador de que esto no ha terminado y debemos tomar nuevas formas para dar el acompañamiento”.

Por ello, las defensoras ofrecieron asesoría gratuita hasta el 28 de febrero próximo, como parte de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias, iniciada desde septiembre de 2020, debido a la prevalencia y agudización de las violencias contra la población femenina.

Las defensoras exhortaron “a romper el silencio” y “a no minimizar”, a denunciar las agresiones ante el 911, a fin de que queden registradas estadísticamente, así como ante las Fiscalías de Justicia de los estados o Ministerios Públicos y organizaciones civiles.

Recomendaron resguardar en lugar seguro documentos personales (o digitalizarlos), ropa, dinero y objetos de valor, en caso de necesidad de salir del hogar de manera urgente; además, tener una ruta alterna para resguardar su vida e integridad y la de sus hijos e hijas; solicitar orden de protección y pedir que el agresor sea retirado del domicilio.

Enfatizaron que no deben esperar a que la situación se agrave, por lo que tienen que identificar a las instituciones públicas a las que pueden recurrir y trazar perfiles de riesgo. Entre otras cosas, sugirieron que la mujer cuente con un directorio en su teléfono celular y respaldarlo en otro aparato, en caso de que el agresor le robe o destruya el suyo.

Pero requirieron a las autoridades revisar los protocolos de actuación policiaca y que dejen de usar excesivamente los mecanismos de mediación para resolver este tipo de problemas, pues en el caso de divorcios “no todos son amistosos”, porque detrás hay una situación de violencia. “Hay dos pandemias que caminan juntas”, subrayaron.

A la pregunta de cómo ha impactado la contingencia del Covid-19 en las agresiones contra las mujeres en 17 entidades del país, de las regiones norte, occidente, centro y sur, Alma Delia Morales Xicohténcatl, del Colectivo Mujer y Utopía (CMU) de Tlaxcala, puntualizó que la violencia feminicida se ahondó.

Repasó que durante 2020 esta asociación civil identificó 30 casos de asesinatos de mujeres en forma violenta, pero solo cinco han sido reconocidas como feminicidio “y las demás han quedado a la deriva, sin tener claro el camino de investigación”, pese a que se han reconocido hasta cuatro razones de género por las que fueron perpetrados.

Resaltó que es alarmante la impunidad de la que gozan los asesinos, lo que afecta tanto a las víctimas directas como indirectas; además de que hay nula reparación del daño a familiares, hijos e hijas.

En cuanto a las desapariciones, indicó que en 2020 hubo 253 fichas de búsqueda de mujeres, de las cuales 197 fueron localizadas, de ellas, dos sin vida y 56 aún no han sido encontradas. De un trabajo hemerográfico se desprendió que 144 mujeres en esta situación son menores de 18 años, 92 son mayores y en siete no se precisó la edad, explicó.

Las desapariciones ocurrieron en 48 de los 60 municipios del estado y de las 56 mujeres que aún no habían sido localizadas, nueve son menores de edad, de cero a 12 años; 10 de 13 a 17, y 29 son mayores de 18, pero de ocho se desconoce el dato.

Solo se activaron ocho protocolos Alba y dos Amber, pero hay 16 casos sin ficha oficial, por lo que son los mismos familiares los que han difundido información “de su hija o de su hermana en espacios virtuales; son las mimas familias las que hacen esta gestión”.

En el caso de Baja California, se exhibió la situación que también enfrentan mujeres e infantes migrantes que aún se encuentran varados en espera de respuesta de asilo por parte de Estados Unidos, pues son víctimas de trata y de corrupción de menores.

Los juzgados cerraron y algunos abrieron parcialmente, por lo que no es posible la atención a demandas por problemas familiares. En el caso de Sonora, en 2020 se redujo el número en la clasificación de femicidios, respecto de 2019, resaltó.

En Aguascalientes la policía llega tarde al llamado de las mujeres y no está capacitada. Durante la pandemia este sector se enfrenta a una violencia familiar y sexual contante y sistemática, encerrada con su agresor, lo cual “es un impacto muy fuerte”.

Mientras que en Jalisco, el año pasado registró 266 mujeres asesinadas y mil 145 desaparecidas, varias en la zona metropolitana, sobre todo jóvenes. El protocolo Alba no ha servido y pese a contar con alertas de violencia de género, una federal y otra local, no hay cumplimiento a estos instrumentos.

En Hidalgo aumentó la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, si las mujeres recurren por su cuenta a la autoridad, esta les pone trabas, no así cuando son acompañadas por alguna organización.

Aunque, Campeche es el único estado en semáforo epidemiológico en color verde, también reportó atención parcial en las instituciones durante cuatro meses. Las agresiones contra mujeres indígenas no han cesado y el Covid ha limitado su acceso a la justicia.

En Chiapas, “quieren dejar libres a los feminicidas porque están contagiados de Covid, quieren regresarlos a sus casas”; por otra parte, entre marzo y abril no hubo atención para casos de custodia de menores ni pago de pensiones alimenticias.

Y en Oxaca se condiciona el otorgamiento de una orden de protección; pero en Tabasco, la “policía de género” aconseja a mujeres “que por lo menos dejen ahí a su agresor dos días, en lo que lo perdonan”, mientras que en Morelos, se agravó la violencia económica. También participaron, Yucatán, Guerrero, Colima y Ciudad de México.