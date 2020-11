A un año del primer caso de Covid-19, Tlaxcala tiene “más muertes de las que hubiéramos querido”: Sesa

A un año del primer contagio de Sars-Cov-2 en el mundo y que provocó la pandemia de Covid-19 actual, el balance que tiene el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales, es que los poco más de mil 300 decesos registrados hasta el momento en la entidad por esa enfermedad son “más de las que hubiéramos querido y de las que hubiéramos debido tener”.

Consideró que esta situación deriva en parte por la desinformación que prevalece desde prácticamente el inicio de la pandemia entre la población sobre los síntomas y gravedad del Covid-19 y sobre la existencia de tratamientos y medicamentos milagrosos, de ahí la necesidad de que las autoridades enfoquen sus estrategias a proporcionar información veraz sobre ese padecimiento y de los protocolos médicos cuya eficacia ha sido comprobada.

“Muchas muertes, respondió a pregunta expresa. Ese es el balance (a un año del primer contagio de Covid-19), muchas muertes, más de las que hubiéramos querido, de las que hubiéramos debido tener ¿Qué tenemos que seguir haciendo?, la prevención es crucial, pero si nosotros saliéramos a la calle en este momento y sondeáramos a 20 personas acerca de qué es Covid e influenza, tendrán una idea muy vaga, así como de los síntomas”.

“Todo mundo habla de Covid-19, pero de cosas muy sensacionalistas, hablamos de que se mueren muchos, viven pocos, que estamos administrando no sé cuántas cosas, cuando no es así. No hablan de los síntomas, de cómo identificarlo, de cómo debemos de atenderlo, ni cuándo ni quién debe atenderlo. Se habla de medicamentos milagro, de dióxido de cloro, existe uno que otro charlatán que incluso dice tener una práctica médica o curas milagrosas, espectaculares o magníficas, cuando no son ciertas, sin ningún sustento”, lamentó.

De acuerdo con Lima Morales, la desinformación sobre este tema fue uno de los aspectos que detectó la Sesa, de ahí que implementó como estrategia las “Brigadas Municipales” para que recorran la entidad y proporcionen información sobre los síntomas de Covid-19 y de influenza, los protocolos que se deben seguir y a dónde acudir para su atención, pues en muchos casos, a los pacientes se les recetan medicamentos que empeoran su situación.

“Lo que tenemos que generar es informar a la población de forma correcta, que sepan cómo identificar Covid-19 e influenza, que existe tratamiento (TNR4) que sí les ayuda y que lo único que necesitan es tomarse eso y solo eso, porque la experiencia que tenemos es que quien ha tomado esteroides cuando no debe ser, u otro tipo de tratamientos pulmonares cuando no debe ser, los pacientes se complican y mueren”. “¿Por qué lo digo de esa manera tan tajante? Porque el Covid-19 no es una enfermedad pulmonar a diferencia de la influenza. El Covid-19 es una enfermedad multisistémica (que afecta) a intestinos, hígado, corazón, sistema nervioso, todos lados, que se representa más en el pulmón porque es lo que más vemos, sí, pero no es pulmonar y el tratamiento no debe ser pulmonar como sí es para influenza”, aclaró.

Lamentó que a nivel internacional se reporten millones de enfermos y en el país se haya rebasado la cifra de 100 mil decesos. “Tlaxcala, no es triunfalismo, pero tiene ya más de mil 300, eso no es bueno, pese a que a los más de 100 mil en el país aportamos solo mil 300 lo ideal sería que la entidad no aporte muertos y es lo que vamos a seguir trabajando”.

Lima Morales calificó como ejemplar el comportamiento de la ciudadanía, pues el educar a millones de personas no es una tarea fácil. “Todos teníamos nuestras dinámicas, nuestros hábitos nuestras formas de vivir y de subsistir, evidentemente este tipo de medidas cambia muchos panoramas, porque incluso hay quien tiene acceso a comprar cubreboca, pero hay quien no puede hacerlo, o paga su pasaje o va a trabajar o se compra cobreboca”.

Abundó que todos estos aspectos deben tomarse en cuenta cuando se diseñan políticas públicas de salud “y es lo que nosotros estamos tratando de acercar, todos esos servicios, para disminuir ese costo y esa carga. El hecho de informarles que existe un tratamiento gratuito y que les sirve es de gran ayuda, es una gran ayuda, y lo que buscamos es que eso lo sepan”.