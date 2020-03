El Covid-19 ha paralizado al campo y amenaza a familias por deficiencias en centros de salud: MST

La contingencia por el Covid-19 ha paralizado al campo tlaxcalteca “porque no hay forma de obtener ingresos ni de vender bien el producto, los negocios están cerrados, y no hay dinero para sembrar”, expuso Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).

Las dependencias del sector agropecuario y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tendrían que sentarse a elaborar un plan de manejo, así como lo han hecho con empresarios, pues hasta ahora “han olvidado a los campesinos”, demandó.

Resaltó que las labores agrícolas “no pueden parar”, por lo que se requieren medidas para evitar una afectación grave “y no hacer un trabajo aislado”, ya que la pandemia del Covid-19 ha empeorado los problemas en la agricultura.

“No hay acciones que ayuden… todo el campo está parado, aunque lloviera ahorita, no hay una forma de obtener ingresos ni de vender bien el producto; para colmo detuvieron la entrega de fertilizante, pero el campo no puede frenarse, las plantas no esperan, hay que darles lo que necesitan en su momento. La producción está amenazada”.