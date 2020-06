Covid–19 no impactó flujo de créditos para el campo: FIRA; preocupa la falta de lluvias

El presidente estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Alberto Carrizales Guevara destacó que la emergencia sanitaria por Covid–19 no impactó el flujo crediticio para el sector primario de Tlaxcala, pero lo que sí genera preocupación es la falta de lluvias que podría provocar siniestros en las siembras.

“Afortunadamente a nosotros no nos impactó demasiado el tema del Covid–19, había el nerviosismo de que nos afectara el cierre de las actividades cerveceras en la parte industrial, afortunadamente no fue así, las cerveceras de alguna manera mantuvieron el compromiso con los agricultores y ahorita en el tema de la cebada estamos bien, en el maíz vamos como a un 35 por ciento, en toda la parte agrícola ahí vamos, lo que sí hay es un poco de nervio porque las lluvias no se han comportado muy generosas, estamos un poco preocupados, si en ocho días no llueve, tal vez haya algunos siniestros”, explicó en entrevista vía telefónica.