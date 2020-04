El Covid-19 ‘es un invento’, responden pobladores a la Guardia Nacional; reforzarán información

El Covid-19 “no es real, es un invento”, responden pobladores a elementos de la Guardia Nacional (GN), por lo que al iniciar la fase 3 de la emergencia sanitaria a nivel nacional, será reforzada la difusión de información en las comunidades, aseveró Baldemar Cortés Meneses, secretario técnico de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Región 1 Apizaco.

En esta zona se realizan operativos disuasivos en centros comerciales, tiendas y hospitales, debido a la difusión de convocatorias a través de las redes sociales para saqueos, “por lo que se está atendiendo esta situación y afortunadamente hasta el momento no ha habido ningún incidente de gravedad”.

Al iniciar la fase 3 de la emergencia sanitaria nacional, en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se verifica que en los municipios se lleve a cabo la sanitización de espacios públicos, apuntó.

Asimismo, se sugiere a la ciudadanía quedarse en casa para contener la propagación de la pandemia, además, de recomendarle que permanezca atenta de su vivienda, para que los delincuentes que pretendan usar esta situación “no quieran hacer de las suyas”.

Se ha pedido a los municipios que informen de manera periódica sobre los llamados a la población vía redes sociales, a realizar alguna acción como la de los saqueos a negocios, principalmente a tiendas de autoservicio o de conveniencia, añadió.

Esta Coordinación se encuentra pendiente de algunas manifestaciones sociales que pudieran surgir, como las de solicitudes de apoyos diversos a raíz de esta contingencia, dijo.

El funcionario federal lamentó que mucha gente, sobre todo adulta mayor, “no cree que esto sea real, hemos tenido casos en que la Guardia Nacional ha apoyado a perifonear para avisar a la población que se quede en su casa, pero le han gritado que es invento del gobierno, que eso no existe”.

Expuso que ha sido testigo de este tipo de expresiones durante la entrega de apoyos sociales en los municipios de esta Región 1, particularmente en zonas como Terrenate y Huamantla, donde los pobladores señalan “que hasta donde están ellos no va a llegar el virus, que están sanos y salvos”.

Hay esta percepción de la gente, de que esto no existe, que no es real, que es inventado, pero desafortunadamente estamos viendo que en Tlaxcala las cifras de contagio suben, así como las de los decesos, tal vez no como se esperaba, pero lo cierto es que ya se ha declarado el inicio de la fase 3, acentuó.

“Estamos tratando de convencer a la gente para que salga lo menos posible a las calles, para que permanezca en su hogar y resguarde a todos los miembros de sus familia”.

Afirmó que pese a las muestras de incredulidad por parte de la ciudadanía hacia esta pandemia, no se han registrado ataques a elementos de la Guardia Nacional que realizan los recorridos para hacer el llamado a no exponerse al virus. “Solo son de palabra, de decir, no es cierto, cállense, nada más, pero no agresiones físicas”.

Aun cuando hay este tipo de actitudes por parte de la población, Cortés Meneses descartó la posibilidad de plantear al gobierno de la República la necesidad de una intervención mayor de las corporaciones de seguridad para inhibir la movilidad de las personas.

“Ha habido situaciones en las que la misma gente no sigue las recomendaciones sanitarias para reducir riesgos de contagio y hace fiestas, como si nada pasara; no ha dejado de realizar reuniones sociales y religiosas”, refirió.

En algunos casos –mencionó– se ha tratado de llegar a negociaciones para evitar que lleven a cabo sus festejos, y en otros las autoridades municipales y pobladores han firmado acuerdos que al final no respetan.

Por ello, cuando el Bando de Policía y Buen Gobierno lo permite, los ayuntamientos imponen multas por desacatar ese convenio establecido de manera formal a través de un documento, no de palabra, subrayó.

Sin embargo, “no creo necesario llegar a un grado mayor de la fuerza pública, no lo será”, descartó al tiempo que confió en que al comenzar esta fase nueva las personas cumplan las recomendaciones y permanezcan en casa.

“A lo mejor se entiende que un tercio de la población, que es la que tiene necesidad de salir a trabajar o a realizar alguna actividad esencial, no tenga esa posibilidad de resguardarse en su vivienda, a diferencia de quienes si pueden hacerlo”.

Recalcó que la única situación que no se justifica es la realización de eventos masivos que representan un riesgo, pero también una complicación para las autoridades.

“En coordinación con los municipios, vamos a intensificar la información y la explicación de lo que implica la fase 3, para que la gente vaya tomando consciencia y los casos no se vayan a multiplicar”, pues la mayor resistencia al confinamiento es en municipios grandes como Huamantla, Apizaco y Tlaxco, donde hay más movilidad, remarcó.