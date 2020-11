Covid-19 aún no es la primera causa de muerte en Tlaxcala, pero “va para allá”, advierte titular de la Sesa

A diferencia de indicadores nacionales, en Tlaxcala, el Covid-19 no es la principal causa de muerte de sus habitantes gracias a las acciones de contención contra la propagación del virus desarrolladas por la Secretaría de Salud (Sesa) y la población en general, aseguró el titular de esa dependencia, René Lima Morales.

No obstante, advirtió que en cualquier momento esta enfermedad desplazará a la diabetes como una de las primeras causas de decesos en la entidad, pues, explicó, el virus Sars-Cov-2, que ocasiona Covid, es muy contagioso, de rápida diseminación entre la población y provoca complicaciones severas si no se trata a tiempo, que pueden derivar en el fallecimiento del paciente.

De acuerdo con un estudio de la organización World Life Expectative difundido en medios nacionales a principios de esta semana, en México, la enfermedad Covid-19 se ha convertido en el presente año en la principal causa de muerte por encima de la diabetes, cáncer cervical y VIH, entre otras.

“Efectivamente, en todo el país ya es la primera causa de muerte. El hecho de que en Tlaxcala no sea así significa que la contención que se hizo para que no lo haya sido, porque tendríamos que llevar la misma estadística a nivel nacional, pues es una enfermedad aguda e infecciosa y de rápida evolución”, expuso Lima Morales a pregunta expresa.

“El hecho de que lo hayamos contenido no nos ha posicionado todavía como nuestra primera causa de muerte, (pero) va para allá, seguramente, porque va a tener esa evolución. Desafortunadamente, en el caso de las enfermedades infecciosas, hasta que no se tiene un antiviral específico o una vacuna específica” no podrá superarse su propagación.

Así pasó, ejemplificó, con infecciones bacterianas cuyo control solamente se pudo lograr hasta que llegó la penicilina o medicamentos antibióticos, antes de ello “tenían evoluciones muy similares (al Sars-Cov-2) y eran las primeras causas de mortalidad y las medidas de cuidado eran las mismas que se están tomando ahorita, lavado de manos, higiene, limpieza y buena nutrición”.

Previamente, en la rueda de prensa semanal para informar sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en Tlaxcala, el titular de la Sesa indicó que hasta este miércoles han sido aplicadas 24 mil 556 pruebas PCR para diagnosticar Covid-19, de las cuales 8 mil 480 resultaron positivas –24 más que el martes pasado–, 15 mil 815 negativas y 261 están a la espera de resultado.

En cuanto a decesos, informó que suman ya mil 266 con los cuatro que se registraron el día anterior.

Lima López explicó que estos números corresponden a la semana epidemiológica número 43, en la que se esperaba un mayor repunte de contagios, “por suerte no fue así, estamos estabilizándonos”, pero dijo que habría que esperar a la siguiente semana para ver si no hay un incremento de casos por la movilidad que se generó por la festividad de todos santos, los primeros días de este mes.

Aunado a ello, las bajas temperaturas que se han registrado en el territorio estatal en los últimos días también podrían ocasionar un repunte de infecciones, pues el frío hace que cambie el sistema inmunológico de las personas, de ahí que resaltó la importancia de que la ciudadanía siga aplicando el distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos y limpieza de espacios como medidas preventivas.

También exhortó a la ciudadanía a solicitar la atención médica si presentan síntomas de Covid-19 para que se les entregue el tratamiento TNR4, a fin de evitar complicaciones y decesos; de igual forma recomendó a la población a vacunarse contra la influenza estacional, pues existe el riesgo de contraer ambas enfermedades al mismo tiempo, lo que complicaría aún más la salud de los pacientes.

El funcionario resaltó que la incidencia de mortalidad por Covid-19 no ha incrementado y para evitarlo, adelantó, buscará que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplique el protocolo diseñado por la Sesa para atender los casos, sobre todo en cuanto al tratamiento TNR4.

También informó que se ha estado capacitando a personal de farmacias particulares que ofrecen a la población consultas gratuitas para que receten ese tratamiento de medicamentos a las personas que presenten síntomas del nuevo coronavirus.

“No es la primera vez que nos reunamos con ellos, es la tercera capacitación que vamos a tener para reforzamiento, además, en ese sector de farmacias la Coeprist nos ayudó a verificar y a que tuvieran directamente el esquema TNR4 para que lo receten. Vamos a reforzar la estrategia porque nunca está mal seguir capacitando, de hecho, vamos a buscar capacitar de forma masiva a muchos operativos, no solamente de consultorios de farmacias, sino también a médicos de hospitales privados, sobre todo los de primer contacto para que estén preparados”.

No se han detectado casos de influenza estacional

En la rueda de prensa, Lima Morales informó que no se ha registrado hasta la fecha ningún contagio de influenza estacional en la entidad, pues los cinco casos que reportó la semana antepasada dieron negativo en las pruebas PCR que se les aplicaron.

Los cinco casos de hace 15 días, “fue reporte sin prueba PCR” que confirmara el virus, “clínicamente se parecía a, eso quiere decir que fue catarro o gripe común que se parece mucho a la influenza”.

Dio a conocer que hasta la fecha han sido aplicadas 155 mil 629 dosis de vacuna contra la influenza, que representan el 53 por ciento de la meta. Indicó que se reforzará la campaña de suministro del biológico a fin de que la población objetivo esté protegida contra esa enfermedad en los meses de mayor frío, que son diciembre y enero.